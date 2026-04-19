¡Del campo a los vestidores! Henry Martín continúa la bronca con Helinho en los pasillos del Azteca

Luego de su expulsión, los ánimos siguieron ‘calientes’ en las entrañas del Coloso de Santa Úrsula

Así se enfrentaron Helinho vs Henry Martín. | Captura @Leonlec

Todo se salió de control cuando faltaba un minuto para que se terminara el tiempo añadido en el encuentro entre América y Toluca. Helinho, atacante de los choriceros, pateó sin balón a Alan Cervantes, lo que originó su expulsión y el inicio de una bronca que se extendió tanto en la cancha del Estadio Azteca como en los pasillos del renovado Coloso de Santa Úrsula.

Conducta anti deportiva por parte de varios jugadores de Toluca que continuó en el túnel. #clubamerica #toluca #ligamx pic.twitter.com/PdiZmvvrwS — D I A N A M A C (@dianamactv) April 19, 2026

Lo ocurrido en el terreno de juego fue apenas el detonante. Además de la agresión de Helinho, se registraron manotazos entre jugadores de ambos equipos y un gesto de Antonio Mohamed (señalándose sus partes íntimas) hacia la banca azulcrema, lo que elevó la tensión. Sin embargo, el foco se trasladó rápidamente al túnel rumbo a los vestidores, donde Henry Martín, futbolista del América que no fue convocado al partido, encaró al propio Helinho y volvió a encender los ánimos.

En diversos videos difundidos en redes sociales se observa el momento en el que Henry Martín le reclama al delantero brasileño, quien responde y busca confrontarlo justo cuando elementos de seguridad intervienen para evitar que la situación escale aún más.

¡SE LE FUE DE LAS MANOS! 🚨⚽



Helinho terminó completamente descontrolado en los túneles tras el partido vs. América



¿Qué está pasando? pic.twitter.com/UZCdzHXolv — Claro Sports (@ClaroSports) April 19, 2026

No obstante, los empujones se volvieron a presentar acompañados de gritos de la gente colocada en esa nueva zona del estadio. “Mátalo”. “Puto”. “Eso, rómpanle su madre”, son frases que se pueden oír al momento en el que Helinho es llevado en dirección al vestidor del Toluca, al tiempo que se escuchan frases homofóbicas y se presentan nuevas señas obscenas de parte de los aficionados azulcremas hacia el delantero brasileño que responde de igual manera.

La escena reflejó un momento de alta tensión que rebasó lo deportivo y dejó en evidencia la falta de control en un cierre de partido que ya estaba definido en el marcador. La intervención de la seguridad evitó que el conflicto pasara a mayores, aunque el ambiente permaneció cargado incluso después de que los jugadores abandonaron la zona.

Otra perspectiva de la bronca en la nueva zona lounge por donde pasan los túneles hacia vestidores.



Bajaba Helinho tras su expulsión, el empujón y manotazos a Alejandro Zendejas, y el capitán Henry Martín (no convocado), fue a increparlo.



Ahí se desató la bronca otra vez. pic.twitter.com/Ljh5dUNtZf — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 19, 2026

Hasta el momento, ninguno de los clubes ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas tanto la Liga MX como la Comisión de Arbitraje den a conocer un informe con posibles sanciones para los involucrados, en un episodio que podría tener consecuencias disciplinarias importantes.

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