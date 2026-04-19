Bayern vs Stuttgart, en vivo la Bundesliga 2025-26: resultado y goles de la jornada 30

Un empate le será suficiente al máximo campeón alemán para sumar otro título liguero a su amplia y reconocida vitrina.

Bayern puede ser campeón ante Stuttgart.

¿A qué hora inicia Bayern vs Stuttgart hoy, 19 de abril de 2026?

El encuentro en el Allianz Arena de Múnich se programó para las 5:45 p.m. locales. A partir de esto se puede hacer el cálculo para el cambio horario en los países del continente americano.

México: 9:30 a.m.

9:30 a.m. Colombia: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 11:30 a.m.

11:30 a.m. Centroamérica (Costa Rica): 9:30 a.m.

9:30 a.m. Argentina: 12:30 p.m.

Alineaciones de Bayern vs Stuttgart para la jornada 30, al momento

Bayern: Urbig; Stanisic, Ito, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka, Guerreiro; Musiala, Jackson y Luis Díaz.

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Jeltsch; Karazor, Stiller, Leweling; El Khannouss, Tiago Tomás y Fuhrich.

¿Dónde ver Bayern vs Stuttgart en vivo? Canales de TV y streaming online

Los derechos de televisión para la Bundesliga varían con respecto al territorio en donde se encuentre la persona. Por eso es importante revisar la disponibilidad de señales y las guías.

México: Sky Sports e Izzi.

Sky Sports e Izzi. Colombia: Disney+.

Disney+. Estados Unidos: ESPN y FuboTV.

ESPN y FuboTV. Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Argentina: Disney+.

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