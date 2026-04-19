Bayern vs Stuttgart, en vivo la Bundesliga 2025-26: resultado y goles de la jornada 30
Un empate le será suficiente al máximo campeón alemán para sumar otro título liguero a su amplia y reconocida vitrina.
¿A qué hora inicia Bayern vs Stuttgart hoy, 19 de abril de 2026?
El encuentro en el Allianz Arena de Múnich se programó para las 5:45 p.m. locales. A partir de esto se puede hacer el cálculo para el cambio horario en los países del continente americano.
- México: 9:30 a.m.
- Colombia: 10:30 a.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 11:30 a.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 9:30 a.m.
- Argentina: 12:30 p.m.
Alineaciones de Bayern vs Stuttgart para la jornada 30, al momento
Bayern: Urbig; Stanisic, Ito, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka, Guerreiro; Musiala, Jackson y Luis Díaz.
Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Jeltsch; Karazor, Stiller, Leweling; El Khannouss, Tiago Tomás y Fuhrich.
¿Dónde ver Bayern vs Stuttgart en vivo? Canales de TV y streaming online
Los derechos de televisión para la Bundesliga varían con respecto al territorio en donde se encuentre la persona. Por eso es importante revisar la disponibilidad de señales y las guías.
- México: Sky Sports e Izzi.
- Colombia: Disney+.
- Estados Unidos: ESPN y FuboTV.
- Centroamérica: Sky Sports.
- Argentina: Disney+.