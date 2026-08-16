Liverpool vs Como, en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Disfruta online el Liverpool vs Como por Claro Sports, uno de los últimos partidos de pretemporada

Liverpool tendrá este domingo una nueva prueba de pretemporada ante el Como 1907 en Anfield. El encuentro servirá como uno de los últimos ensayos para ambos equipos antes del inicio de sus respectivas competencias de liga. El conjunto inglés y la escuadra italiana buscarán aprovechar el partido para afinar movimientos, probar variantes y llegar con mayor ritmo al arranque de la temporada.

¿A qué hora inicia la transmisión del Liverpool vs Como hoy 16 de agosto?

El duelo está programado para las 11:00 horas, tiempo del Centro de México. Disfruta en vivo y online por Claro Sports el Liverpool vs Como en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sigue con nosotros la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las estadísticas y el análisis de nuestros expertos. No te pierdas este gran enfrentamiento internacional y vive el fútbol europeo con Claro Sports.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas



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