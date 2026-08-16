Schalke 04 vs Real Madrid, en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Disfruta online el Schalke 04 vs Real Madrid por Claro Sports, uno de los últimos partidos de pretemporada de ambas potencias del fútbol europeo

¿A qué hora inicia la transmisión del Schalke 04 vs Real Madrid hoy 16 de agosto?

El Real Madrid entra en la recta final de su preparación y este domingo 16 de agosto tendrá una prueba de alto nivel ante el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania. Dos históricos del fútbol europeo se medirán en un duelo que promete intensidad, figuras y grandes emociones antes del regreso de los partidos oficiales. Claro Sports te lleva toda la acción con una cobertura especial para que vivas el encuentro y conozcas las condiciones con las que ambos equipos afrontarán la nueva temporada.

Disfruta en vivo y online por Claro Sports el Schalke 04 vs Real Madrid en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sigue con nosotros la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las estadísticas y el análisis de nuestros expertos. No te pierdas este gran enfrentamiento internacional y vive el fútbol europeo con Claro Sports.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas

09:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú : 10:00 horas

: 10:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas



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