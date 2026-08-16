Arctic Race of Norway 2026 etapa 4, en vivo

Disfruta el recorrido de la cuarta etapa entre Sortland y Narvik con una distancia de 190.5 kilómetros

La Arctic Race of Norway 2026 llega este 16 de agosto a su cuarta y última etapa, con un recorrido de 190.5 kilómetros entre Sortland y Narvik. La jornada presenta cerca de 2,217 metros de desnivel positivo, en un trazado de media montaña que será determinante para conocer al ganador de la clasificación general. Sigue en vivo por Claro Sports todos los detalles de la etapa final de la Arctic Race of Norway 2026, con el desarrollo de la carrera, las condiciones del clima, los movimientos del pelotón y la definición de la competencia en Narvik.

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