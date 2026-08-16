Isaac del Toro en vivo: transmisión de la Clásica de Hamburgo 2026 y resultado de la carrera de hoy

El mexicano reaparece tras su histórico Tour de Francia y afronta una clásica de 206 kilómetros ante figuras como Milan, Girmay, Kooij y De Lie

Isaac del Toro vuelve a la actividad este domingo 16 de agosto en la Clásica de Hamburgo 2026, oficialmente denominada ADAC Cyclassics Hamburg. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG disputará por segundo año consecutivo la prueba alemana, una carrera de un día del UCI WorldTour que tendrá un recorrido cercano a los 206 kilómetros entre Buxtehude y el centro de Hamburgo.

El ciclista de Ensenada regresa después de firmar una participación histórica en el Tour de Francia 2026. Del Toro terminó tercero de la clasificación general, ganó la segunda etapa y conquistó el maillot blanco como mejor joven, resultados que elevaron las expectativas para su reaparición en el calendario internacional. La propia organización del Tour confirmó su triunfo en Barcelona durante la segunda jornada.

La Clásica de Hamburgo presenta un escenario diferente al de las grandes vueltas. El Waseberg, un ascenso de aproximadamente 700 metros con rampas que alcanzan el 16 por ciento, deberá superarse cinco veces antes de la llegada en Mönckebergstraße. Esa sucesión de esfuerzos puede favorecer tanto a velocistas capaces de resistir las subidas como a corredores ofensivos que intenten romper el pelotón en el tramo decisivo.

MÁS INFORMACIÓN: Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026, en vivo por Claro Sports

El resultado de la Clásica de Hamburgo todavía está pendiente. Al momento de la consulta, la prueba aparece en estado previo a la carrera y aún no existe una clasificación oficial de la edición 2026. Por lo tanto, no hay un ganador ni una posición definitiva de Isaac del Toro que pueda publicarse sin anticipar información.

¿A qué hora corre Isaac del Toro la Clásica de Hamburgo 2026 hoy 16 de agosto?

La salida de los profesionales está prevista desde Buxtehude. La información oficial de la ciudad anfitriona establece el inicio neutralizado alrededor de las 11:50 horas de Alemania y la liberación de la competencia cerca de las 12:00, equivalentes aproximadamente a las 03:50 y 04:00 horas del centro de México, respectivamente. El pelotón recorrerá después la zona metropolitana rumbo a Hamburgo antes de afrontar el circuito final.

Sin embargo, para los aficionados mexicanos el horario clave será otro: la transmisión de Claro Sports comenzará a las 05:45 horas, tiempo del centro de México. La organización espera la llegada de los profesionales a Mönckebergstraße alrededor de las 16:30 horas locales de Hamburgo, aunque el horario puede modificarse dependiendo del promedio de velocidad y las condiciones de carrera.

El recorrido volverá a poner a prueba la capacidad de Del Toro para responder a cambios de ritmo. Después de los sectores rápidos iniciales, la carrera concentrará buena parte de su dificultad en los cinco pasos por el Waseberg, antes del regreso definitivo hacia el centro de Hamburgo. El mexicano tendrá allí una oportunidad para atacar si busca evitar un desenlace controlado por los equipos de los grandes velocistas.

¿Quién transmite en vivo la Clásica de Hamburgo y dónde ver por TV y online?

Claro Sports transmitirá en vivo la Clásica de Hamburgo 2026 para México a partir de las 05:45 horas del domingo 16 de agosto. La cobertura estará disponible mediante la multiplataforma de Claro Sports, tanto en su señal televisiva como a través de sus opciones digitales, para seguir la participación de Isaac del Toro durante la carrera.

La transmisión comenzará cuando la competencia ya se encuentre en desarrollo, debido a que la salida oficial en Alemania está programada antes. Los aficionados podrán seguir por Claro Sports el tramo que conduce hacia las cinco ascensiones del Waseberg, la pelea entre los favoritos y la definición en Mönckebergstraße, además de conocer el resultado final del mexicano una vez concluida la prueba.

Entre los principales adversarios aparecen Jonathan Milan, Biniam Girmay, Olav Kooij, Arnaud De Lie, Paul Magnier, Kaden Groves, Michael Matthews, Matej Mohoric y Dylan Groenewegen. Rory Townsend también estará presente para defender la victoria conseguida en 2025, mientras que Kooij, ganador en 2024, buscará repetir en una prueba que históricamente ha ofrecido oportunidades a corredores rápidos.

Isaac del Toro y toda la lista de ciclistas de la Clásica de Hamburgo 2026

Isaac del Toro portará el dorsal 51 y encabezará la formación del UAE Team Emirates-XRG, acompañado por Filippo Baroncini, Mikkel Norsgaard Bjerg, Benoît Cosnefroy, Rune Herregodts, António Morgado y Florian Vermeersch. La lista publicada por la organización reúne 22 equipos con siete corredores cada uno, para un total de 154 ciclistas inscritos.

La composición del pelotón confirma que Hamburgo tendrá una mezcla de especialistas en clásicas, velocistas y corredores capaces de atacar en terrenos cortos y explosivos. Esta es la lista de salida publicada por la organización de la ADAC Cyclassics para la edición 2026:

Unibet Rose Rockets: Rory Townsend, Dylan Groenewegen, Casper Matyáš Kopecký, Cornelius Tomas Kopecký, Lukáš Kubiš, Tobias Müller y Elmar Reinders.

Rory Townsend, Dylan Groenewegen, Casper Matyáš Kopecký, Cornelius Tomas Kopecký, Lukáš Kubiš, Tobias Müller y Elmar Reinders. Lotto Intermarché: Arnaud De Lie, Huub Artz, Cedric Beullens, Jasper De Buyst, Joshua Giddings, Jonas Rutsch y Taco van der Hoorn.

Arnaud De Lie, Huub Artz, Cedric Beullens, Jasper De Buyst, Joshua Giddings, Jonas Rutsch y Taco van der Hoorn. Soudal Quick-Step: Paul Magnier, Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Andrea Raccagni Noviero, Jasper Stuyven, Fabio Van den Bossche y Dries Van Gestel.

Paul Magnier, Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Andrea Raccagni Noviero, Jasper Stuyven, Fabio Van den Bossche y Dries Van Gestel. Red Bull-Bora-hansgrohe: Laurence Pithie, Jarrad Drizners, Haimar Etxeberria, Arne Marit, Mick van Dijke, Danny van Poppel y Gianni Vermeersch.

Laurence Pithie, Jarrad Drizners, Haimar Etxeberria, Arne Marit, Mick van Dijke, Danny van Poppel y Gianni Vermeersch. Tudor Pro Cycling Team: Matteo Trentin, Robin Froidevaux, Marco Haller, Petr Kelemen, Luca Mozzato, Florian Stork y Luc Wirtgen.

Matteo Trentin, Robin Froidevaux, Marco Haller, Petr Kelemen, Luca Mozzato, Florian Stork y Luc Wirtgen. UAE Team Emirates-XRG: Isaac del Toro , Filippo Baroncini, Mikkel Norsgaard Bjerg, Benoît Cosnefroy, Rune Herregodts, António Tomas Morgado y Florian Vermeersch.

, Filippo Baroncini, Mikkel Norsgaard Bjerg, Benoît Cosnefroy, Rune Herregodts, António Tomas Morgado y Florian Vermeersch. Lidl-Trek: Jonathan Milan, Simone Consonni, Amanuel Ghebreigzabhier, Tim Torn Teutenberg, Edward Theuns, Otto Vergaerde y Max Walscheid.

Jonathan Milan, Simone Consonni, Amanuel Ghebreigzabhier, Tim Torn Teutenberg, Edward Theuns, Otto Vergaerde y Max Walscheid. NSN Cycling Team: Biniam Girmay, Guillaume Boivin, Pier-André Côté, Matis Louvel, Ryan Mullen, Jake Stewart y Tom Van Asbroeck.

Biniam Girmay, Guillaume Boivin, Pier-André Côté, Matis Louvel, Ryan Mullen, Jake Stewart y Tom Van Asbroeck. XDS Astana Team: Mike Teunissen, Davide Ballerini, Aaron Murray Gate, Lev Gonov, Arjen Livyns, Gleb Syritsa y Davide Toneatti.

Mike Teunissen, Davide Ballerini, Aaron Murray Gate, Lev Gonov, Arjen Livyns, Gleb Syritsa y Davide Toneatti. Netcompany INEOS Cycling Team: Axel Laurance, Øxenberg Peter Hansen, Kim Alexander Heiduk, Brandon Smith Rivera Vargas, Artem Shmidt, Connor Swift y Samuel Watson.

Axel Laurance, Øxenberg Peter Hansen, Kim Alexander Heiduk, Brandon Smith Rivera Vargas, Artem Shmidt, Connor Swift y Samuel Watson. Uno-X Mobility: Jonas Abrahamsen, Markus Hoelgaard, Storm Ingebrigtsen, Blume William Levy, Sakarias Koller Løland, Erik Nordsaeter Resell y Soren Waerenskjold.

Jonas Abrahamsen, Markus Hoelgaard, Storm Ingebrigtsen, Blume William Levy, Sakarias Koller Løland, Erik Nordsaeter Resell y Soren Waerenskjold. Alpecin-Premier Tech: Kaden Groves, Tibor Del Grosso, Jonas Geens, Tim Marsman, Jensen Plowright, Senna Remijn y Henri Uhlig.

Kaden Groves, Tibor Del Grosso, Jonas Geens, Tim Marsman, Jensen Plowright, Senna Remijn y Henri Uhlig. Decathlon CMA CGM Team: Olav Kooij, Cees Bol, Robbe Ghys, Tord Gudmestad, Oliver Naesen, Rasmus Søjberg Pedersen y Gianluca Pollefliet.

Olav Kooij, Cees Bol, Robbe Ghys, Tord Gudmestad, Oliver Naesen, Rasmus Søjberg Pedersen y Gianluca Pollefliet. Bahrain Victorious: Vlad Van Mechelen, Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Žak Eržen, Fran Miholjević, Matej Mohoric y Thomas Oliver Stockwell.

Vlad Van Mechelen, Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Žak Eržen, Fran Miholjević, Matej Mohoric y Thomas Oliver Stockwell. Cofidis: Milan Fretin, Jenthe Biermans, Alex Kirsch, Jan Maas, Alexis Renard, Dylan Teuns y Benjamin Thomas.

Milan Fretin, Jenthe Biermans, Alex Kirsch, Jan Maas, Alexis Renard, Dylan Teuns y Benjamin Thomas. Team Jayco AlUla: Michael Matthews, Dries De Bondt, Dries De Pooter, Davide De Pretto, Luke Durbridge, Luka Mezgec y Jasha Sütterlin.

Michael Matthews, Dries De Bondt, Dries De Pooter, Davide De Pretto, Luke Durbridge, Luka Mezgec y Jasha Sütterlin. EF Education-EasyPost: Alfred Bruce Noah Hobbs, Mattia Agostinacchio, Kasper Asgreen, Luke Lamperti, Madis Mihkels, Matthias Schwarzbacher y Marijn van den Berg.

Alfred Bruce Noah Hobbs, Mattia Agostinacchio, Kasper Asgreen, Luke Lamperti, Madis Mihkels, Matthias Schwarzbacher y Marijn van den Berg. Team Visma | Lease a Bike: Louis Barre, Niklas Behrens, Owain Doull, Filippo Fiorelli, Pietro Mattio, Tim Rex y Loe van Belle.

Louis Barre, Niklas Behrens, Owain Doull, Filippo Fiorelli, Pietro Mattio, Tim Rex y Loe van Belle. Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team: Sam Bennett, Aime De Gendt, Frederik Frison, Xandro Meurisse, Brent Van Moer, Fred Wright y Nickolas Zukowsky.

Sam Bennett, Aime De Gendt, Frederik Frison, Xandro Meurisse, Brent Van Moer, Fred Wright y Nickolas Zukowsky. Groupama-FDJ United: Paul Penhoët, Cyril Barthe, Kévin Geniets, Thibaud Gruel, Axel Huens, Johan Jacobs y Clément Russo.

Paul Penhoët, Cyril Barthe, Kévin Geniets, Thibaud Gruel, Axel Huens, Johan Jacobs y Clément Russo. Movistar Team: Orluis Alberto Aular Sanabria, Jon Barrenetxea Golzarri, Ivan Garcia Cortina, Michel Heßmann, Filip Maciejuk, Manlio Moro y Albert Torres Barcelo.

Orluis Alberto Aular Sanabria, Jon Barrenetxea Golzarri, Ivan Garcia Cortina, Michel Heßmann, Filip Maciejuk, Manlio Moro y Albert Torres Barcelo. Team Picnic PostNL: John Degenkolb, Pavel Bittner, Nils Eekhoff, Sean Flynn, Niklas Märkl, Tim Naberman y Julius van den Berg.

Del Toro partirá como una de las alternativas para modificar un escenario que, en principio, favorece a los velocistas. Si UAE Team Emirates-XRG consigue endurecer las cinco subidas al Waseberg, el mexicano puede encontrar el terreno para atacar; si el grupo principal llega compacto a los últimos kilómetros, nombres como Milan, Girmay, Kooij, De Lie o Magnier tendrán mayores opciones en una definición rápida.

La edición 2026 supone además una oportunidad para que Isaac mejore el resultado de su primera aparición en Hamburgo. En 2025 terminó en el lugar 42; ahora regresa después de convertirse en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, con mayor protagonismo dentro del UAE Team Emirates-XRG y ante uno de los campos de salida más competitivos de las clásicas de verano.

Te puede interesar