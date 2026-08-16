Andrew August conquista el Tour de Chequia 2026; Fancellu gana en Pustevny

El estadounidense Andrew August defendió el jersey amarillo en Pustevny y terminó siete segundos por delante de Alessandro Fancellu en la general

August se corona campeón del Tour de Chequia 2026. | Captura Claro Sports

Andrew “AJ” August se proclamó campeón del Tour de Chequia 2026 este domingo 16 de agosto tras conservar el jersey amarillo en la cuarta y última etapa, que terminó en Pustevny. El ciclista estadounidense de Netcompany INEOS, de 20 años, concluyó la competencia con siete segundos de ventaja sobre el italiano Alessandro Fancellu, quien se quedó con la victoria de la jornada final. Domenico Pozzovivo completó el podio de la clasificación general, a 40 segundos del ganador.

La edición número 18 de la carrera, que este año forma parte de la categoría UCI ProSeries, tuvo su definición en un recorrido de alrededor de 160 kilómetros entre Kroměříž y Pustevny. La ruta acumuló 2 mil 442 metros de desnivel y reservó para el cierre una subida de 5.4 kilómetros con una pendiente media de 7.6 por ciento, escenario en el que August tenía que responder al ataque de Fancellu para proteger la diferencia con la que inició el día.

El ritmo apareció desde los primeros kilómetros y el pelotón superó los 47 kilómetros por hora de promedio durante el arranque. Michal Schuran, del Team United Shipping, buscó puntos en la clasificación de montaña y aseguró el jersey de lunares después de pasar primero por el ascenso puntuable de Hlaváčky. A unos 15 kilómetros de la meta, la carrera tuvo una neutralización de varios minutos debido al cierre de las barreras de un cruce ferroviario.

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Después del reinicio, Netcompany INEOS tomó el control del grupo. El equipo de August marcó el paso rumbo a Pustevny y redujo las opciones de ataques antes de la subida final. Fancellu había terminado segundo detrás del estadounidense tanto en Ještěd como en Dlouhé stráně, por lo que necesitaba recuperar tiempo en la última jornada si quería cambiar el orden de la clasificación.

Fancellu consigue su victoria en el cierre

El movimiento decisivo llegó en el último kilómetro. Fancellu, corredor del MBH Bank CSB Telecom Fort, esperó hasta el cierre para disputar la etapa y esta vez superó a August en el sprint. El italiano cruzó primero la meta con un registro de 3 horas, 42 minutos y 16 segundos, mientras August ocupó el segundo puesto. Nicolas Breuillard fue tercero en la etapa y Pozzovivo terminó en la undécima posición del día, aunque conservó el tercer lugar de la general.

“Había terminado segundo o tercero varias veces en el Czech Tour. Hoy finalmente salió”, explicó Fancellu después de la etapa. El italiano señaló que su intención inicial era atacar durante la subida, pero el ritmo de INEOS modificó su plan. Por ello esperó hasta el sprint y lanzó su aceleración en los metros finales.

La bonificación también tuvo peso en la definición. Fancellu recibió 10 segundos por la victoria de etapa, mientras August sumó seis por el segundo puesto. El estadounidense había comenzado el día con 11 segundos de ventaja, así que la diferencia final quedó reducida a siete. El resultado permitió a Fancellu ganar la etapa, pero no fue suficiente para quitarle el primer lugar de la carrera a su rival.

Resultados de la etapa 4 del Tour de Chequia 2026

Pos. Corredor Equipo Puntos UCI Tiempo / Diferencia 1 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort 25 3:44:41 2 Andrew August Netcompany INEOS 15 +0:00 3 Nicolas Breuillard TotalEnergies 10 +0:00 4 Václav Ježek Kasper crypto4me 5 +0:05 5 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber 3 +0:05 6 Piotr Pękala ATT Investments — +0:05 7 Max Bock Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies — +0:05 8 Alex Tolio Bardiani CSF 7 Saber — +0:05 9 Kamiel Bonneu Netcompany INEOS — +0:10 10 Embret Svestad-Bårdseng Solution Tech NIPPO Rali — +0:10 11 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali — +0:11 12 Jan Hirt NSN Cycling Team — +0:14 13 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step — +0:38 14 Geoffrey Bouchard TotalEnergies — +0:43 15 Alessandro Verre MBH Bank CSB Telecom Fort — +0:43 16 Senne Thonnon Team Flanders – Baloise — +0:43 17 Stefan de Bod Modern Adventure Pro Cycling — +0:43 18 Pablo Carrascosa Equipo Kern Pharma — +0:46 19 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma — +0:48 20 Alberto Monti ATT Investments — +0:57

August construyó el título en la montaña

El triunfo de August no se decidió únicamente en Pustevny. El estadounidense había tomado el mando de la clasificación desde la segunda etapa, cuando venció precisamente a Fancellu en la llegada a Ještěd. Netcompany INEOS controló buena parte de aquella jornada y August resolvió el sprint en la subida para colocarse por primera vez con el jersey amarillo. Después de ese resultado aventajaba por seis segundos al italiano.

Un día después, en la etapa reina con llegada a Dlouhé stráně, August volvió a imponerse sobre Fancellu. El estadounidense atacó en los metros finales y obtuvo su segunda victoria consecutiva. Ese resultado amplió la diferencia entre ambos hasta 11 segundos antes de la última etapa. Pozzovivo terminó tercero y se instaló también en esa posición dentro de la clasificación general.

La secuencia dejó a August con dos triunfos de etapa, el liderato desde la segunda jornada y margen suficiente para afrontar el cierre. En Pustevny no necesitaba ganar: debía mantenerse cerca de Fancellu. El segundo puesto cumplió con ese objetivo y aseguró su primera victoria en la clasificación general de una carrera por etapas, según sus declaraciones posteriores a la competencia.

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“Había ganado etapas antes, pero conseguir el primer lugar general en una carrera por etapas es una sensación increíble”, declaró August. El estadounidense también reconoció el trabajo de su equipo durante el último día y dedicó el triunfo a la memoria de Finlay Tarling.

Clasificación general final del Tour de Chequia 2026

Pos. Corredor Equipo Tiempo / Diferencia 1 Andrew August Netcompany INEOS 15:08:12 2 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort +0:07 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali +0:40 4 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +0:51 5 Nicolas Breuillard TotalEnergies +0:54 6 Max Bock Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies +0:59 7 Václav Ježek Kasper crypto4me +1:03 8 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS +1:08 9 Jan Hirt NSN Cycling Team +1:24 10 Alex Tolio Bardiani CSF 7 Saber +1:44 11 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma +1:46 12 Stefan de Bod Modern Adventure Pro Cycling +1:49 13 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step +1:50 14 Piotr Pękala ATT Investments +1:52 15 Luca Covili Bardiani CSF 7 Saber +2:01 16 Geoffrey Bouchard TotalEnergies +2:20 17 Senne Thonnon Team Flanders – Baloise +2:23 18 Alberto Monti ATT Investments +2:48 19 Fernando Tercero Team Polti VisitMalta +2:53 20 Mikel Landa Soudal Quick-Step +3:00 21 Joan Bou Caja Rural – Seguros RGA +3:25 22 Anatol Friedl Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies +3:37 23 Samuel Fernández Caja Rural – Seguros RGA +3:44 24 Alessandro Verre MBH Bank CSB Telecom Fort +4:01 25 Unai Iribar Equipo Kern Pharma +4:05 26 Siebe Deweirdt Team Flanders – Baloise +4:10 27 Pablo Carrascosa Equipo Kern Pharma +4:19 28 Mateusz Gajdulewicz ATT Investments +4:32 29 Francisco Muñoz Team Polti VisitMalta +4:35 30 Adam Pešek Kasper crypto4me +4:39

Tres jerseys para August

Además del título absoluto y el jersey amarillo, August terminó como ganador de la clasificación por puntos, representada por el jersey verde, y de la clasificación juvenil, identificada con el jersey blanco. Michal Schuran se quedó con la clasificación de montaña, mientras Václav Ježek recibió el jersey rojo destinado al mejor ciclista checo de la competencia.

Así terminó un Tour Checo en el que August convirtió las dos etapas de montaña previas a Pustevny en la base de su victoria general. Fancellu respondió en el último día y consiguió el triunfo que se le había escapado en Ještěd y Dlouhé stráně, pero los siete segundos finales mantuvieron al estadounidense al frente de la clasificación. Para August, el resultado representa su primer título absoluto en una prueba por etapas y llega a los 20 años dentro de la estructura de Netcompany INEOS.

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