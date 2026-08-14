América vs Atlético de San Luis en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 4

Todos los detalles para el regreso del fútbol mexicano tras la pausa por la Leagues Cup, con el América recibiendo a San Luis en el Azteca

Horario y canal de TV para seguir el América vs Atlético de San Luis | Claro Sports

Vuelve el fútbol mexicano tras la pausa por la disputa de la Leagues Cup y el líder América, tras conseguir su boleto a cuartos de final en el torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS, se enfrenta este domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Azteca al Atlético de San Luis, en partido que iniciará a las 17:00 horas.

El equipo azulcrema está siendo el mejor del fútbol mexicano en este inicio de temporada. Es líder del Apertura 2026, invicto, tras vencer a Querétaro en el debut, empatar con el Atlante y vencer a Santos previo a ir a la Leagues Cup, en la que vencieron 3-1 tanto a San Diego FC como a Portland Timbers antes de caer en penaltis ante el Austin FC para cerrar en segundo lugar la fase.

El Atlético de San Luis, por su parte, vive un presente distinto. No han ganado en lo que va de la temporada, al dejar ir una ventaja de dos goles antes de caer 3-2 ante Cruz Azul en la jornada 1 del Apertura. Contra Tigres igualaron 2-2 y quedaron 0-0 contra Xolos previo a la Leagues Cup, en la que fueron goleados 4-2 por Inter Miami, 4-1 ante Nashville y perdieron en penaltis ante Orlando City.

Fecha, horario y dónde ver el América vs Atlético de San Luis del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre América y San Luis por la jornada 4 del Apertura 2026 dará inicio el domingo 16 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Se puede seguir en TV abierta en México, por Canal 5, además de que en cable transmite TUDN.

En Estados Unidos, se puede seguir en TUDN y ViX en punto de las 19:00 horas, tiempo del Este.

Alineaciones probables del América vs Atlético de San Luis para la jornada 4 de la Liga MX 2026

Guillermo Almada y Diego Mejía podrían optar por hacer modificaciones para el partido de la jornada 4 respecto a su último XI, ya que hace unos días terminó la participación de los clubes en la Leagues Cup. No hay jugadores sancionados, así que las únicas bajas son por lesión. San Luis no contará todo el torneo con Joao Pedro tras romperse el ligamento cruzado, situación similar a Víctor Dávila, quien no fue registrado por el equipo azulcrema. Malagón y Zendejas siguen en recuperación tras sus respectivas operaciones.

Así saltaron los equipos a sus últimos compromisos de la Leagues Cup a mitad de semana:

AMÉRICA: Cota, Álvarez, Borja, Cáceres, Reyes, Cerrillo, Rodríguez, Cervantes, Sánchez, Violante, Cárdenas.

Cota, Álvarez, Borja, Cáceres, Reyes, Cerrillo, Rodríguez, Cervantes, Sánchez, Violante, Cárdenas. ATLÉTICO DE SAN LUIS: Lajud; Cruz, García, Galindo, Pérez, Caicedo, Nájera, Esteves, Duarte, Muñoz, Flores.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Atlético de San Luis en la Liga MX

El partido de la jornada 4 será el vigésimo en la historia entre estos dos equipos, que comenzó con un duelo de Copa MX en 2019. Curiosamente, no hay un solo empate en el historial, con 13 victorias para el América y 6 de los potosinos:

Jornada 2 Clausura 2026: América 0-2 San Luis

Jornada 10 Apertura 2025: San Luis 0-1 América

Jornada 4 Clausura 2025: América 3-0 San Luis

3-0 San Luis Jornada 1 Apertura 2024: San Luis 2-1 América

2-1 América Jornada 13 Clausura 2024: América 2-1 San Luis

Un detalle curioso es que de las seis victorias del Atlético de San Luis, cuatro fueron en el Estadio Azteca, incluyendo el último compromiso en la jornada 2 del Clausura 2026.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 4?

El América parte como favorito para ganar el partido del domingo ante San Luis. En los momios de Caliente.mx, consultados la mañana del viernes, el triunfo azulcrema paga -193, por +340 al empate y +475 a que los potosinos suman su primera victoria de la temporada.

Te puede interesar: