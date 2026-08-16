Álvaro Montero eleva su nivel: figura en empate de Boca ante Platense

El arquero salvó al ‘Xeneize’ de una derrota en su visita al Estadio Vicente López.

Álvaro Montero, arquero de Boca | Julian Martinez/NurPhoto vía AFP

Álvaro Montero va tomando su mejor versión desde que llegó a Boca Juniors. El arquero de dos metros llegó con altas expectativas al ‘Xeneize’, pero le costó en sus primeros juegos. Fue señalado en el bajo nivel del equipo, iniciando temporada, al punto de que se cuestionara fuertemente su fichaje.

Sin embargo, de a poco Montero logró acentuarse bajo los tres palos. Quizá, este sábado, tuvo su mejor actuación con la camiseta de Boca a pesar de que no ganó. El guardameta fue protagonista en la igualdad 1-1 frente a Platense, fuera de casa, por la fecha 5 de la Liga Argentina.

Nicolás Retamar le dio la alegría a los locales en un duelo de altos y bajos para Boca. Pudo perder por una buena cantidad de goles, peor al final recompuso el camino y hasta tuvo méritos para llevarse la victoria a casa. Al menos el punto se salvó con una diana de Miguel Merentiel rumbo al cierre del compromiso.

Los números de Álvaro Montero

El colombiano fue uno de los mejores calificados en el encuentro. Demostró liderazgo bajo los tres palos y sorprendió con algunas atajadas. En total fueron siete, pero destacó un paradón a mano cambiada que pudo cambiar el ritmo del partido en el primer tiempo.

Montero le salvó un gol cantado a Agustín Lagos, aprovechando su estatura y reflejos. El lateral, de primera intención, sacó un bombazo al ángulo que salvó con la mano cambiada. No todos los arqueros podían llegar a ese rincón. La cara de Martín Palermo lo dice todo.

"UHHH" El lamento de Palermo tras el atajadón de Montero en el remate de Lagos que buscaba el ángulo. pic.twitter.com/RnkNyUExCm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

“Arquero de equipo grande”, así lo calificó el Diario Deportivo Olé de Argentina. Según el portal, Montero “dejó atrás las dudas” después de ser la figura. Aún tiene la asignatura pendiente de la portería en cero, pero su nivel ha crecido notablemente desde que llegó al ‘gigante’ de La Bombonera.

Boca palpita la revancha de Copa Sudamericana el martes 18 de agosto en su visita a Recoleta. La serie va 1-3 a favor del ‘Xeneize’ , pero todo se resolverá en suelo paraguayo. Respecto a Liga, volverá a jugar fuera de casa ante Racing el 23 de agosto.

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