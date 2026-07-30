¡Cuatro oros más! México firma una jornada de siete medallas en la natación de Santo Domingo 2026

Los 50m pecho femenil y varonil, 100m libres femenil, 200m mariposa varonil, 400m combinado individual y los relevos 4×100 metros libres varonil y femenil suman las preseas

México suma siete medallas con su dominio en la natación. | Captura Claro Sports

La delegación mexicana firmó otra actuación destacada en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante el segundo día de esta disciplina, disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Con estos resultados, México mantuvo un paso sólido en la alberca al incrementar su cosecha de preseas en uno de los deportes con mayor aporte para el país.

Las siete medallas llegaron en las finales de 50 metros pecho femenil y varonil, 100 metros libres femenil, 200 metros mariposa varonil, 400 metros combinado individual, además de los relevos 4×100 metros libres varonil y femenil, pruebas en las que los representantes nacionales volvieron a colocarse entre los protagonistas. La jornada confirmó el nivel competitivo del equipo mexicano, que logró subir al podio en cada uno de esos eventos.

Con este desempeño, México cerró un día de amplio dominio en la piscina y reforzó su posición dentro del medallero de la natación en Santo Domingo 2026. La delegación continuará su participación en las siguientes jornadas con la oportunidad de ampliar su cosecha de preseas y mantenerse entre las potencias de la disciplina en la justa regional.

La primera medalla de oro para México en la segunda jornada de la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegó gracias a Byanca Rodríguez, quien se impuso en la final de los 50 metros pecho femenil con un tiempo de 31.35 segundos. La mexicana tuvo una salida con tiempo de reacción de 0.63 y mantuvo el control de la prueba para cruzar la meta en el primer lugar, iniciando así la cosecha dorada de la delegación tricolor en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Rodríguez superó a la venezolana Emily Santos, quien se quedó con la medalla de plata tras registrar 31.81 segundos, mientras que el bronce fue para Mercedes Toledo, de Venezuela, con 32.07. La victoria de la nadadora mexicana marcó el inicio de una jornada de amplio dominio para México en la alberca, que posteriormente se reflejó en la obtención de siete preseas durante el segundo día de competencias.

Andrés Puente consiguió otra medalla de oro para México al imponerse en la final de los 50 metros pecho varonil con un tiempo de 27.74 segundos. El nadador mexicano, ubicado en el carril cinco, superó por apenas seis centésimas al colombiano Juan Daniel García, quien terminó segundo con 27.80, mientras que el dominicano Josué Domínguez completó el podio con 27.93. Con este resultado, Puente confirmó el buen paso de la delegación tricolor durante la segunda jornada de la natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Celia Pulido amplió la cosecha de medallas de oro para México al imponerse en la final de los 100 metros libres femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La mexicana detuvo el cronómetro en 55.50 segundos, tras una reacción de 0.66, suficiente para quedarse con el primer lugar y confirmar el dominio tricolor en la segunda jornada de competencias dentro del Centro Acuático Juan Pablo Duarte. La cubana Andrea Becali obtuvo la medalla de plata con 55.88, mientras que el bronce correspondió a la venezolana María Yegres, quien registró 55.92 segundos.

Rafael Arizpe aportó una medalla de bronce para México en la final de los 200 metros mariposa varonil, después de detener el cronómetro en 1:58.77 minutos. El nadador tricolor compartió el tercer lugar con el puertorriqueño Andrés Brooks, quien registró el mismo tiempo, por lo que ambos subieron al podio. El oro fue para Raekwon Noel, de Guyana, con récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1:56.82, mientras que el venezolano Manuel Díaz obtuvo la plata con 1:58.07.

Humberto Nájera consiguió la medalla de plata para México en la final de los 400 metros combinado individual varonil, tras completar la prueba con un tiempo de 4:21.57 minutos. El nadador mexicano terminó a 3.89 segundos del guatemalteco Erick Gordillo, quien se quedó con el oro y estableció récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 4:17.68. El puertorriqueño Xavier Ruiz obtuvo el bronce con 4:21.69, apenas 12 centésimas detrás del representante tricolor.

México conquistó la medalla de oro en el relevo 4×100 metros libres femenil con el equipo integrado por María Méndez, Celia Pulido, Susana Hernández y Daniela Linares, quienes completaron la prueba en 3:45.62 minutos. El conjunto tricolor se impuso con una ventaja de 3.14 segundos sobre Colombia, que obtuvo la plata con 3:48.76, mientras que Venezuela cerró el podio con un registro de 3:50.46. Este resultado representó el cuarto oro mexicano durante la segunda jornada de la natación en Santo Domingo 2026.

México cerró la segunda jornada de la natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la medalla de plata en el relevo 4×100 metros libres varonil. El equipo integrado por Andrés Dupont, David Medina, Santiago Blanco y Jorge Iga registró un tiempo de 3:18.06 minutos, a 1.15 segundos de Trinidad y Tobago, conjunto que ganó el oro y estableció récord de los Juegos con 3:16.91. Venezuela completó el podio al quedarse con el bronce tras detener el cronómetro en 3:19.69.

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