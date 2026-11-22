La Global Champions League llega a su momento decisivo con la final de la GCL Super Cup 2026, que se disputará este domingo en Verona, Italia

Longines Global Champions Tour Verona, Italia | Final de la GCL Super Cup 2026

La Global Champions League llega a su momento decisivo con la final de la GCL Super Cup 2026, que se disputará este domingo en Verona, Italia. Seis equipos consiguieron superar las rondas eliminatorias y ahora buscarán quedarse con el título en una competencia que reúne a algunos de los mejores jinetes del circuito internacional.

La final tendrá lugar en Veronafiere, con dos recorridos de obstáculos de hasta 1.60 metros y una bolsa de premios de 6.5 millones de euros. Cada equipo estará integrado por tres jinetes y los resultados de todos sus participantes serán determinantes para definir al campeón.

Riesenbeck International, Shanghai Swans y Madrid in Motion llegan con la posibilidad de conquistar su segundo título, en una competencia que ha tenido siete campeones diferentes desde su primera edición en 2018. La GCL Super Cup busca así escribir un nuevo capítulo en su historia y conocer al equipo que levantará el trofeo en esta edición.