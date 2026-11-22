El piloto mexicano Checo Pérez quedó fuera de competencia y terminó nuevamente sin sumar puntos

Así quedan las posiciones tras el GP de Las Vegas | Reuters

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Las Vegas 2026 después de una carrera de 50 vueltas que tuvo cambios de liderato, accidentes y una lucha por la victoria hasta los últimos giros. El piloto de Red Bull se impuso a Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio para McLaren, mientras que Andrea Kimi Antonelli terminó cuarto. El resultado permitió al neerlandés alcanzar los 304 puntos y mantenerse en el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos, detrás del italiano de Mercedes, quien ya había asegurado matemáticamente el título de la temporada.

Para Sergio Pérez, la carrera terminó con un abandono después de un accidente con Rafael Câmara en la vuelta 19. El mexicano de Cadillac intentó superar al brasileño de Haas en la curva 14, pero ambos monoplazas entraron en contacto y provocaron la aparición del auto de seguridad. Pérez quedó fuera de competencia y terminó nuevamente sin sumar puntos, mientras que su compañero Valtteri Bottas finalizó en la posición 18. La escudería estadounidense permanece en el último lugar del Campeonato de Constructores, todavía sin unidades en su temporada de debut.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Las Vegas 2026?

Sergio Pérez tuvo un fin de semana complicado en el circuito urbano de Las Vegas. El tapatío había terminado en el puesto 18 de la clasificación, sin posibilidades de avanzar a la Q2, después de registrar un tiempo de 1:37.383. Durante la carrera buscó recuperar posiciones, pero su participación terminó en la vuelta 19 tras un contacto con Rafael Câmara, cuando ambos disputaban una posición fuera de la zona de puntos.

El incidente ocurrió cuando Pérez intentó superar al brasileño por el interior de la curva 14. Los monoplazas se tocaron, Câmara perdió el control y el Cadillac del mexicano sufrió daños que le impidieron continuar. La dirección de carrera ordenó la intervención del Safety Car, lo que modificó las estrategias de los equipos. Checo se mantiene con cero puntos y ocupa el puesto 24 del Campeonato Mundial de Pilotos, mientras que Cadillac continúa en la undécima posición del Mundial de Constructores.

En la parte alta del campeonato, Andrea Kimi Antonelli conserva el liderato con 402 puntos, seguido por Max Verstappen, quien llegó a 304 unidades gracias a su victoria en Las Vegas. Lewis Hamilton asciende al tercer lugar con 267 puntos, mientras que George Russell y Lando Norris igualan con 264, aunque el piloto de Mercedes aparece por delante en los criterios de desempate. El resultado también permitió que Franco Colapinto sumara ocho puntos con Alpine, después de terminar sexto, y que Pierre Gasly consiguiera otras diez unidades para la escudería francesa.

Gran Premio de Las Vegas 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

La carrera de Las Vegas tuvo un impacto importante en la pelea por las posiciones secundarias del campeonato. Aunque Antonelli y Mercedes ya tienen asegurados los títulos de pilotos y constructores, Verstappen amplió su ventaja en el subliderato, mientras que Hamilton, Russell y Norris continúan separados por apenas tres puntos entre el tercero y el quinto lugar. El accidente de Russell a dos vueltas del final condicionó su resultado, aunque fue clasificado noveno por haber completado la distancia suficiente para aparecer en la clasificación.

En el campeonato por equipos, Mercedes continúa al frente con 666 unidades, seguida de Ferrari con 517. Red Bull alcanza los 440 puntos y conserva el tercer lugar, apenas nueve por delante de McLaren, que llegó a 431 gracias al segundo y tercer puesto de Norris y Piastri. Alpine también aprovechó el Gran Premio de Las Vegas y sumó 18 puntos entre Gasly y Colapinto, mientras que Cadillac volvió a quedarse sin unidades.

Campeonato Mundial de Pilotos F1 2026, al momento

La siguiente clasificación incorpora los puntos obtenidos en Las Vegas a la tabla oficial anterior a la carrera. Las cifras son provisionales hasta la publicación de los resultados definitivos por la Fórmula 1 y la FIA.

Pos. Piloto Escudería Puntos en Las Vegas Total 1 Kimi Antonelli Mercedes +12 402 2 Max Verstappen Red Bull +25 304 3 Lewis Hamilton Ferrari +6 267 4 George Russell Mercedes +2 264 5 Lando Norris McLaren +18 264 6 Charles Leclerc Ferrari +1 250 7 Oscar Piastri McLaren +15 167 8 Isack Hadjar Red Bull 0 122 9 Liam Lawson Racing Bulls 0 89 10 Pierre Gasly Alpine +10 52 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 0 38 12 Franco Colapinto Alpine +8 35 13 Oliver Bearman Haas 0 23 14 Gabriel Bortoleto Audi 0 14 15 Nico Hülkenberg Audi 0 14 16 Carlos Sainz Williams +4 11 17 Esteban Ocon Haas 0 7 18 Fernando Alonso Aston Martin 0 7 19 Alexander Albon Williams 0 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 0 1 21 Ryo Hirakawa Haas 0 1 22 Lance Stroll Aston Martin 0 0 23 Valtteri Bottas Cadillac 0 0 24 Sergio Pérez Cadillac 0 0 25 Rafael Câmara Haas 0 0

Campeonato Mundial de Constructores F1 2026, al momento

Mercedes ya es campeón del mundo de constructores, tras asegurar matemáticamente el título en Brasil. La disputa por el tercer lugar permanece abierta entre Red Bull y McLaren, separados por nueve unidades después del Gran Premio de Las Vegas.

Pos. Escudería Puntos en Las Vegas Total 1 Mercedes (campeón) +14 666 2 Ferrari +7 517 3 Red Bull +25 440 4 McLaren +33 431 5 Racing Bulls 0 114 6 Alpine +18 87 7 Haas 0 31 8 Audi 0 28 9 Williams +4 16 10 Aston Martin 0 7 11 Cadillac 0 0

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1 después del GP de Las Vegas 2026?

La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Qatar, programado del 27 al 29 de noviembre, antes de concluir la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará del 4 al 6 de diciembre. Con los campeonatos de pilotos y constructores definidos, las últimas dos fechas serán determinantes para establecer las posiciones restantes de ambas clasificaciones.

Para Sergio Pérez y Cadillac, las próximas carreras representarán las últimas oportunidades de sumar sus primeros puntos de la temporada 2026, después de un año marcado por las dificultades del nuevo proyecto estadounidense en la Fórmula 1.