El cuadro catalán dirigido por Hansi Flick necesita de al menos un empate para mantenerse en la cima de la clasificación

Barcelona vs Villarreal, en vivo el partido de LaLiga | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Barcelona y Villarreal en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga de España.

El cuadro catalán necesita al menos de un empate para mantenerse como líder en solitario de la clasificación, ya que el Real Madrid lo alcanzó con 33 puntos en la tabla general del fútbol español.

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Villarreal hoy 21 de noviembre de 2026?

El duelo entre el Barça y el Submarino Amarillo se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre en el Camp Nou, en punto de las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Barcelona vs Villarreal para la jornada 13, al momento

Barcelona: Joan García, Brian Fariñas, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi.

Villarreal: Peter Gulacsi, Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Carlos Maciá, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.

¿Dónde ver el Barcelona vs Villarreal en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro entre el Barcelona y Villarreal se podrá ver en vivo a través del sistema de televisión de cable de Izzi en los canales de Sky Sports.