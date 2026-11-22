El estratega de Las Águilas mantiene la confianza en sus jugadores para pelear por el título ante cualquier rival

El América atraviesa uno de sus momentos más complicados del Apertura 2026 y todas las esperanzas parecen apuntar hacia Brian Rodríguez. Después de la derrota por 1-0 ante Tigres en el Volcán, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, Guillermo Almada reconoció que el futbolista uruguayo es determinante para el funcionamiento ofensivo de las Águilas y reveló que el cuerpo técnico decidió reservarlo para la Liguilla, con la intención de evitar una recaída en su recuperación.

La preocupación en Coapa no es menor. El conjunto azulcrema acumula cinco partidos consecutivos sin ganar, lleva un mes sin conocer la victoria y registra 13 encuentros oficiales sin mantener su portería en cero. Aunque consiguió terminar en la segunda posición de la clasificación general, el funcionamiento del equipo ha generado cuestionamientos sobre sus posibilidades de competir por el campeonato frente a rivales que también aspiran al título.

Fue precisamente en ese escenario donde Almada colocó a Brian Rodríguez como una de las piezas fundamentales para recuperar la contundencia ofensiva del América. El entrenador confirmó que el futbolista todavía atraviesa un proceso de recuperación y explicó la decisión de no utilizarlo frente a Tigres: “Brian es un jugador determinante para nosotros, de arranque o en el posible encuentro, porque seguramente viene de una recuperación de lesión. Lo estamos cuidando para cuando empecemos la Liguilla”.

El estratega profundizó en la importancia del atacante y dejó claro que el cuerpo técnico no quiso arriesgar su estado físico en la última jornada de la fase regular. “Viene en su proceso de recuperación, no quisimos tomar riesgo el día de hoy ni con él ni con otros compañeros. Ojalá que lo podamos tener en las soluciones ofensivas que hoy no encontramos, porque, vuelvo a insistir, es un jugador determinante en ese sector, conjuntamente con los otros que seguramente van a estar en la Liguilla”, expresó.

Almada se prepara para un nuevo torneo y confía en el equipo

A pesar del complicado cierre de campeonato, Guillermo Almada considera que la Liguilla representa una nueva oportunidad para cambiar la imagen del América. El entrenador reconoció las dificultades que ha tenido su equipo para generar oportunidades de peligro, aunque destacó una mejoría defensiva ante Tigres. “Espero que cambiemos, sobre todo, la claridad ofensiva, porque estuvimos mucho más seguros defensivamente. Empieza otro campeonato distinto, nos ganamos el derecho a jugarlo, que es la Liguilla, y ahí tenemos que demostrar la realidad futbolística que tenemos”, afirmó.

El técnico uruguayo también defendió la capacidad de sus futbolistas para competir por el título, pese a la irregularidad que mostraron durante el último mes. “Yo le tengo muchísima confianza a los futbolistas en la definición del torneo, más allá de que hoy nos faltó claridad con el juego. Era un partido trabado, muy luchado y se definió con una genialidad”, explicó sobre la derrota ante los regiomontanos, que consiguieron la victoria con un gol de último minuto.

Además de Brian Rodríguez, Almada espera recuperar a otros futbolistas que considera importantes para afrontar la fase final, aunque reconoció que no todos estarán disponibles. “No tenemos a Rafa Veiga, que lamentablemente sufrió una lesión más importante. El ‘Chiquito’ Sánchez no estuvo, que es un jugador de Selección; Kevin no estuvo por lo mismo”, señaló. El entrenador considera que estos elementos pueden ofrecer alternativas tanto en ataque como en defensa en la siguiente instancia.

Guillermo Almada sabe que cualquier rival en la Liguilla será difícil

El entrenador del América reconoció que el nivel de exigencia aumentará considerablemente durante la Liguilla, especialmente por la presencia de equipos como Cruz Azul, Chivas, Toluca y Pachuca, a los que identificó como candidatos importantes al campeonato. “Hay varios equipos que tienen grandes equipos, pero creemos en el grupo que tenemos, en el proceso que vamos llevando. Hemos sufrido alguna irregularidad en el cierre del torneo, pero hemos ganado nuestra posición en la definición del campeonato por lo que hicimos en el torneo”, sostuvo.

Almada sabe que el América necesita mostrar una versión muy diferente si pretende conquistar el Apertura 2026, especialmente en una fase donde los errores pueden significar la eliminación. “Si queremos estar en la definición del torneo, como queremos todos, vamos a tener que jugar mejor que hoy y tratar de pasar la llave, que va a ser complicado y difícil cualquier rival que nos toque”, reconoció. Con cinco encuentros sin ganar y Brian Rodríguez todavía en recuperación, Las Águilas afrontarán una Liguilla en la que deberán demostrar que su capacidad ofensiva no depende exclusivamente del regreso del uruguayo.