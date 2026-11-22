El entrenador reconoció la deuda de Tigres con su afición, habló de una posible reestructuración y dejó abierta su continuidad

Víctor Manuel Vucetich cerró el Apertura 2026 con una victoria de Tigres por 1-0 sobre América, gracias a un gol de tiro libre de Juan Brunetta en el tiempo agregado. Sin embargo, el resultado no cambió el balance de una temporada en la que los felinos quedaron eliminados de la Liguilla. El entrenador reconoció que el equipo terminó en deuda con su afición y dejó abierta la posibilidad de que se produzcan cambios tanto en el cuerpo técnico como en la estructura deportiva del club.

El estratega explicó que derrotar a un rival como América representó una manera de despedirse de la afición, aunque insistió en que el triunfo no puede ocultar los problemas que atravesó Tigres durante el campeonato. “Con la intención siempre de ganar y de regalarle a la afición la victoria. Ante un equipo como América siempre es positivo, pero creo que tenemos que observar también lo que ha sido el torneo, que no es lo que hubiéramos querido nosotros. Se queda el equipo con esa deuda y, bueno, ahora hay que descansar y después veremos qué es lo que viene”, señaló en conferencia de prensa.

Vucetich no garantiza su continuidad en Tigres: “No hay nadie seguro”

Uno de los principales temas de la conferencia fue el futuro de Vucetich dentro de la institución, tanto en el banquillo como en su función de vicepresidente deportivo. El entrenador evitó asegurar que permanecerá en cualquiera de los dos puestos y explicó que primero deberá reunirse con la directiva para conocer los objetivos de la siguiente etapa. “Yo creo que hay una frase que dice: ‘A Seguro se lo llevaron preso’. No hay nadie seguro en esta profesión. Así es que primero es culminar como se culminó, de una manera, diríamos, digna, con un regalo hacia la afición”, expresó.

El técnico profundizó en la incertidumbre sobre su continuidad y reconoció que todavía existen asuntos pendientes por resolver con los responsables del club. “Ahora hay que platicar de nuevo con la gente para ver qué es lo que viene, cuáles son los propósitos, los objetivos que se tienen y de qué manera se pueden ir buscando esos objetivos, si encaja uno o no encaja con esos objetivos. Entonces, hay mucho todavía que dialogar”, agregó, sin establecer una fecha para tomar una decisión definitiva.

Al ser cuestionado por Claro Sports sobre su deseo de mantenerse vinculado a Tigres, Vucetich reconoció que su experiencia dentro de la institución ha sido positiva, pero insistió en que cualquier determinación deberá tomarse desde una perspectiva profesional. “La verdad es que yo he estado muy contento, me han tratado muy bien aquí la gente, pero eso es algo que a lo mejor tenemos que dialogar y platicar y verlo de una manera muy fría, muy profesional. Creo que es algo que es necesario”, respondió.

Brunetta, pieza fundamental para la reconstrucción de Tigres

Juan Brunetta volvió a ser determinante para Tigres con el gol que decidió el encuentro ante América, una actuación que llevó a Vucetich a referirse al papel del argentino en la planificación del siguiente torneo. El entrenador consideró que la contratación del mediocampista respondió a una idea deportiva y que sus características pueden servir como punto de partida para fortalecer la plantilla. “Creo que desde el momento en que se tomó la decisión por parte de la directiva de firmar a Brunetta, hay un camino, hay una idea. Él es un referente y, sin duda alguna, es parte medular de lo que se piensa o se cree que pueda requerir el equipo, apoyándonos precisamente en jugadores como Brunetta”, afirmó.

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Sobre la posibilidad de contratar a un nuevo director técnico y participar en la conformación del plantel, Vucetich aclaró que su intervención se ha concentrado principalmente en el trabajo de entrenador, aunque también ha aportado opiniones para mejorar al equipo. “Creo que la función realmente siempre fue como un técnico, con algunas aportaciones de opiniones para lo que es la mejora del plantel. Ahora platicaremos ya con la directiva y veremos cuál va a ser el camino y qué es lo que se tiene que llevar a cabo”, explicó.

¿Habrá refuerzos en Tigres? Vucetich habla del presupuesto

La inversión para reforzar a Tigres también fue uno de los asuntos abordados, especialmente después de una campaña en la que el equipo no consiguió clasificarse a la fase final. Ante las preguntas sobre las limitaciones económicas y la posibilidad de solicitar mayores recursos, Vucetich aseguró que todavía no conoce los detalles del presupuesto disponible. “No sé cuál es el presupuesto que actualmente existe”, respondió inicialmente. Posteriormente, añadió: “Platicaré con la gente, ver si hay continuidad de trabajo, veremos qué es lo que realmente existe. Dentro de todo ya se platicará posteriormente. Ahorita es prematuro poder hablar al respecto cuando no hay ningún diálogo en ese sentido”.

Finalmente, Vucetich rechazó que Tigres deba conformarse con permanecer fuera de los primeros lugares y sostuvo que la institución cuenta con elementos para recuperar protagonismo. “El conjunto de Tigres se ha caracterizado en los últimos años por ser un equipo protagonista. Hoy día, desafortunadamente, por las circunstancias, el cambio que se ha venido dando, lesiones, circunstancias diferentes, no se pudo. No es un fracaso y no creo que sea lo correcto ni lo conveniente para el equipo. La institución siempre ha peleado por estar arriba y no creo que vaya a dejar de insistir en estar arriba”, manifestó.

El entrenador también defendió la posibilidad de reconstruir el plantel mediante incorporaciones y el desarrollo de futbolistas jóvenes, sin depender exclusivamente de grandes inversiones. “Este equipo considero que con algunos elementos, algunas incorporaciones, puede retomar. Hay jóvenes que son muy interesantes, a los que se les ha venido dando la oportunidad y que han demostrado aspectos positivos para poder estar participando con el equipo. Aunque el presupuesto pueda ser bajo, dentro de todo hay jugadores que tienen calidad. Todos los grandes jugadores empezaron con salarios muy bajos y esa es la forma precisamente de estar en esa búsqueda”, concluyó.

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