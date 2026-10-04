¿Cuántas carreras de F1 ha ganado Max Verstappen?

El neerlandés conquistó el Gran Premio de Bahréin en Malasia y sigue haciendo historia en el Gran Circo

Mad Max llegó a 72 victorias en su carrera en la F1 | Gary A. Vasquez-Imagn Images

El neerlandés Max Verstappen continúa dejando una huella imborrable en la Fórmula 1 con su dominio en la pista. Desde su primera victoria en 2016, llega a 72 triunfos y se ha convertido en uno de los pilotos más exitosos de la historia del automovilismo.

A pesar de su paso por el segundo equipo de la empresa, Toro Rosso, todas las victorias del tetracampeón del mundo han sido a bordo de un monoplaza de Red Bull, siendo parte clave de la historia de la escudería austriaca, en donde compartió con el mexicano Sergio Pérez por cuatro campañas.

¿Cuántas victorias tiene Max Verstappen en la Fórmula 1?

Hasta la fecha, Verstappen ha sumado 72 victorias en la Fórmula 1, consolidándose como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Su capacidad para dominar diferentes circuitos y condiciones de carrera lo ha llevado a múltiples títulos y récords impresionantes.

¿Cuál fue el primer Gran Premio F1 que ganó Max Verstappen?

El primer triunfo de Verstappen en la Fórmula 1 llegó en el Gran Premio de España de 2016. A sus 18 años y 227 días, se convirtió en el ganador más joven en la historia de la categoría. En esa carrera, defendió su posición con maestría ante Kimi Räikkönen, demostrando que su talento estaba a la altura de los grandes.

La lista de carreras ganadas por Max Verstappen

Desde su debut como ganador en 2016, Verstappen ha acumulado victorias en los circuitos más exigentes del mundo. A continuación, un repaso de todos sus triunfos en la Fórmula 1:

2016

• España (Red Bull)

2017

• Malasia (Red Bull)

• México (Red Bull)

2018

• Austria (Red Bull)

• México (Red Bull)

2019

• Austria (Red Bull)

• Alemania (Red Bull)

• Brasil (Red Bull)

2020

• 70 Aniversario en Silverstone (Red Bull)

• Abu Dhabi (Red Bull)

2021

• Emilia-Romaña (Red Bull)

• Mónaco (Red Bull)

• Francia (Red Bull)

• Estiria (Red Bull)

• Austria (Red Bull)

• Bélgica (Red Bull)

• Países Bajos (Red Bull)

• Estados Unidos (Red Bull)

• México (Red Bull)

• Abu Dhabi (Red Bull)

2022

• Arabia Saudita (Red Bull)

• Emilia-Romaña (Red Bull)

• Miami (Red Bull)

• España (Red Bull)

• Azerbaiyán (Red Bull)

• Canadá (Red Bull)

• Francia (Red Bull)

• Hungría (Red Bull)

• Bélgica (Red Bull)

• Países Bajos (Red Bull)

• Italia (Red Bull)

• Japón (Red Bull)

• Estados Unidos (Red Bull)

• México (Red Bull)

• Abu Dhabi (Red Bull)

2023

• Baréin (Red Bull)

• Australia (Red Bull)

• Miami (Red Bull)

• Mónaco (Red Bull)

• España (Red Bull)

• Canadá (Red Bull)

• Austria (Red Bull)

• Gran Bretaña (Red Bull)

• Hungría (Red Bull)

• Bélgica (Red Bull)

• Italia (Red Bull)

• Japón (Red Bull)

• Qatar (Red Bull)

• Estados Unidos (Red Bull)

• México (Red Bull)

• Brasil (Red Bull)

• Las Vegas (Red Bull)

• Abu Dhabi (Red Bull)

2024

• Bahréin (Red Bull)

• Arabia Saudita (Red Bull)

• Japón (Red Bull)

• China (Red Bull)

• Emilia-Romaña (Red Bull)

• Canadá (Red Bull)

• España (Red Bull)

• Brasil (Red Bull)

• Qatar (Red Bull)

2025

Japón (Red Bull)

Emilia Romagna (Red Bull)

Italia (Red Bull)

Azerbaiyán (Red Bull)

Estados Unidos (Red Bull)

Las Vegas (Red Bull)

Qatar (Red Bull)

Abu Dhabi (Red Bull)

2026

Bahréin en Malasia (Red Bull)

Te puede interesar: