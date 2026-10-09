Longines Global Champions Tour Roma Grand Prix 2026, en vivo

Los mejores jinetes del mundo buscan la victoria en una de las pruebas principales de la fecha italiana a través de Claro Sports

Longines: Gran Prix Roma, en vivo | Claro Sports

La emoción del salto ecuestre internacional llega a Roma, Italia, con una de las pruebas más esperadas del Longines Global Champions Tour 2026: el Grand Prix, competencia que reúne a algunos de los mejores jinetes y caballos del mundo. La capital italiana será escenario de una jornada decisiva en la que la precisión, la velocidad y la capacidad para superar los obstáculos sin penalizaciones serán fundamentales para los participantes que buscan mantenerse entre los primeros lugares del campeonato. Da clic en la imagen para ir al evento en Claro Sports Premium.

El Grand Prix del Longines Global Champions Tour de Roma 2026 se podrá disfrutar en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium en YouTube, con una membresía de solo 59 pesos mexicanos al mes. Los aficionados podrán seguir cada recorrido, los momentos más emocionantes de la competencia, los posibles desempates y la definición del ganador. Para acceder a la transmisión, únicamente deberán ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar la opción ‘Unirse’ y activar su membresía Premium.