Longines Global Champions Tour Valkenswaard | GCL Ronda 2, en vivo

La competencia por equipos entra en una fase determinante con una segunda ronda en la que cada penalización puede modificar la clasificación

La actividad del Longines Global Champions Tour Valkenswaard 2026 sigue este viernes 4 de septiembre con la disputa de la segunda ronda de la GCL, una de las pruebas que puede definir posiciones dentro de la competencia por equipos. Tras lo sucedido en la primera ronda, los binomios regresan a la pista de la Longines Tops International Arena con la misión de completar sus recorridos con el menor número de penalizaciones y mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

Valkenswaard United, Mexico Amigos y el resto de las escuadras participantes afrontarán una jornada en la que cada recorrido puede modificar el orden de la clasificación. La Ronda 2 de la GCL comenzará a las 16:40 horas de Países Bajos, 08:40 horas del centro de México, como parte de un fin de semana que concentra a varios referentes del salto ecuestre internacional en una de las sedes habituales del circuito.

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