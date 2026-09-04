Prácticas Libres 2 GP de Italia 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Checo Pérez continúa su actividad en Monza con Cadillac durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia 2026
Isack Hadjar recupera el podio del GP de Mónaco tras resolución de la FIA
Isack Hadjar recuperó oficialmente la tercera posición del Gran Premio de Mónaco, después de que la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA restituyera las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas a Pierre Gasly por exceder el límite de velocidad en el pitlane. El piloto de Alpine había terminado tercero en pista, pero las sanciones habían promovido inicialmente a Hadjar al podio.
Posteriormente, Alpine consiguió que las penalizaciones fueran retiradas mediante una revisión, situación que devolvió temporalmente el tercer puesto a Gasly y relegó a Hadjar al cuarto lugar. Sin embargo, Red Bull y McLaren apelaron esa decisión y la FIA terminó fallando a su favor, por lo que las sanciones originales volvieron a aplicarse: Hadjar queda tercero de manera oficial y Gasly cae hasta la séptima posición.
FIA activa alerta por calor para el GP de Italia de F1 2026: ¿Qué medidas tomarán en Monza?
La FIA declaró oficialmente un “riesgo por calor” para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026, que se disputará este fin de semana en el circuito de Monza. Las previsiones meteorológicas anticipan temperaturas por encima del límite establecido en el reglamento, lo que obligará a los equipos a adoptar medidas adicionales para afrontar las condiciones durante la actividad en pista.
¡El Rayo McQueen llega a la F1! Monza rendirá homenaje a Cars
La Fórmula 1 incorporará a Rayo McQueen durante el Gran Premio de Italia 2026 como parte un homenaje junto a Disney y Pixar. El personaje de Cars estará presente en el Autódromo Nacional de Monza durante el fin de semana de carrera y tendrá participación dentro de las actividades programadas alrededor del evento.
Una réplica de Rayo McQueen fue presentada en el circuito antes del inicio de la actividad y realizará una vuelta de honor en Monza. Además, el Safety Car oficial de la Fórmula 1, un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, tendrá durante el fin de semana un diseño basado en elementos de la película.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Italia F1 2026? Canales de TV y online
Todas las sesiones del Gran Premio de Italia 2026 podrán verse en México a través de Sky Sports, disponible también en el canal 580 de izzi tv+, además de F1 TV Pro, plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 que transmite prácticas, clasificación y carrera en vivo.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de Italia?
Mercedes llega a Monza como líder del campeonato de constructores con 425 puntos, seguido por Ferrari con 338, McLaren con 263 y Red Bull con 186. La escudería alemana también domina el campeonato de pilotos con Andrea Kimi Antonelli al frente con 242 unidades, mientras George Russell y Lewis Hamilton comparten la segunda posición con 183.
McLaren buscará mantener el impulso después de las victorias consecutivas de Lando Norris en Hungría y Países Bajos, mientras Ferrari afronta su carrera de casa intentando acercarse a la escudería alemana. Cadillac, por su parte, continúa su temporada de debut todavía sin puntos y con Checo Pérez trabajando junto al equipo para reducir una diferencia que el mexicano estima cercana a un segundo respecto a los autos que habitualmente compiten en la zona media.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Italia 2026 de hoy 4 de septiembre?
La Práctica Libre 2 del GP de Italia se disputará de 08:00 a 09:00 horas. Será la última sesión del viernes antes de que los equipos regresen a pista el sábado para la tercera práctica y posteriormente la clasificación.
Las prácticas servirán para evaluar el comportamiento de los neumáticos, preparar las simulaciones de carrera y determinar qué tan importante puede resultar encontrar un rebufo durante las vueltas rápidas.
¡Arranca la FP2 en Monza!
La Fórmula 1 continúa este viernes 4 de septiembre con la actividad del Gran Premio de Italia 2026, donde los pilotos tendrán su segunda oportunidad del día para trabajar en la puesta a punto de sus monoplazas antes de la clasificación del sábado. El Autódromo Nazionale di Monza vuelve a exigir máxima velocidad y eficiencia en uno de los trazados más particulares del calendario.
Sergio Pérez afronta una nueva sesión con Cadillac, después de llegar a Italia con el objetivo de seguir recortando la distancia respecto a la zona media de la parrilla. El mexicano ya adelantó que la gestión de energía y el aprovechamiento del rebufo podrían convertirse en factores determinantes durante todo el fin de semana.