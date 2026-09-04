Prácticas Libres 2 GP de Italia 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

Isack Hadjar recupera el podio del GP de Mónaco tras resolución de la FIA

Isack Hadjar recuperó oficialmente la tercera posición del Gran Premio de Mónaco, después de que la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA restituyera las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas a Pierre Gasly por exceder el límite de velocidad en el pitlane. El piloto de Alpine había terminado tercero en pista, pero las sanciones habían promovido inicialmente a Hadjar al podio.

Posteriormente, Alpine consiguió que las penalizaciones fueran retiradas mediante una revisión, situación que devolvió temporalmente el tercer puesto a Gasly y relegó a Hadjar al cuarto lugar. Sin embargo, Red Bull y McLaren apelaron esa decisión y la FIA terminó fallando a su favor, por lo que las sanciones originales volvieron a aplicarse: Hadjar queda tercero de manera oficial y Gasly cae hasta la séptima posición.