TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 3 de septiembre

Toda la emoción de TNA Wrestling Impact llega a Claro Sports con una nueva noche llena de batallas sobre el cuadrilátero

TNA Wrestling Impact llega este jueves 3 de septiembre con una cartelera que tendrá duelos por campeonatos y oportunidades titulares. Indi Hartwell y Harley Hudson harán equipo para enfrentar a Xia Brookside y Zoey Serrano, en una lucha que pondrá a prueba a las cuatro competidoras dentro del ring. Además, KC Navarro enfrentará a Joe Alonzo por una oportunidad para clasificar a la lucha por el TNA X-Division Championship. Allie y Kiera Hogan también protagonizarán un Open Challenge por los TNA Knockouts Tag Team Championship. Disfruta la función en vivo por Claro Sports.

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