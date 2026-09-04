Malacateco vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Suchitepéquez, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Malacateco y Suchitepéquez se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo directo entre dos equipos que necesitan sumar para salir de la parte baja de la tabla. Los Toros intentarán aprovechar su invicto como locales para volver a ganar, mientras que los Venados llegan con mejores sensaciones después de conseguir su primera victoria desde el regreso a la máxima categoría.

Malacateco suma cinco puntos y ocupa la décima posición, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Carlos Robles ha tenido dificultades para encontrar regularidad y solamente pudo ganar una vez en las primeras seis jornadas. Sin embargo, los Toros presentan un dato favorable de cara a este encuentro: todavía están invictos como locales, con un triunfo y dos empates. Ante su afición buscarán volver a sumar de a tres para comenzar a alejarse de los últimos lugares del Apertura 2026.

Por su parte, Suchitepéquez tiene cuatro puntos y se encuentra en el último lugar, con una victoria, un empate y cuatro derrotas. El complicado comienzo provocó la salida de Héctor Altamirano, pero la llegada de Manuel Castañeda como entrenador interino le dio nuevas señales al conjunto mazateco. En su debut, los Venados mostraron una mejor versión pese a caer 3-2 en su visita a Aurora y posteriormente consiguieron su primer triunfo del Apertura al derrotar 3-2 a Cobán Imperial. La reacción convenció a la directiva, que decidió respaldar a Castañeda para que continúe al frente del equipo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Suchitepéquez de la jornada 7 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Suchitepéquez será el sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Suchitepéquez hoy

Malacateco no podrá contar con Gabino Vásquez, expulsado en el partido ante Aurora, mientras que Suchitepéquez no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Manuel Castañeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco: Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Marlon Chun, José Javier Longo; Fernando Morales, Isaías De León, José Ochoa, Kevin Ramírez; Eliser Quiñones y Nelson Andrade. DT: Carlos Robles.

Suchitepéquez: Julio Secada; Mafre Icuté, Víctor Torres, Jorge Matul, Nery Cifuentes; Marco Rivas, Armando Zamorano, José Corena, Frank De León; Andrés Lezcano y Fabricio González. DT: Manuel Castañeda.

MÁS INFORMACIÓN: Suchitepéquez toma una decisión con Manuel Castañeda tras conseguir su primer triunfo

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Suchitepéquez:

4 de abril de 2018 | Suchitepéquez 3-1 Malacateco | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 4 de febrero de 2018 | Malacateco 1-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 1 de octubre de 2017 | Suchitepéquez 3-1 Malacateco | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 30 de julio de 2017 | Malacateco 3-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 19 de marzo de 2017 | Suchitepéquez 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2017

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