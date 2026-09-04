Mixco vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco Comunicaciones, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Comunicaciones se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante para dos equipos que necesitan encontrar mayor regularidad. Los Chicharroneros buscarán aprovechar nuevamente su fortaleza como locales para acercarse a los primeros puestos, mientras que los Cremas iniciarán una nueva etapa tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

Mixco suma nueve puntos y ocupa el sexto lugar, producto de tres victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez todavía busca la regularidad en el Apertura 2026, ya que hasta ahora ha alternado buenos resultados con tropiezos. Su principal fortaleza ha estado en casa: los tres triunfos del campeonato los consiguió como local, por lo que ante Comunicaciones intentará volver a aprovechar el apoyo de su afición para sumar de a tres y escalar posiciones.

Por su parte, Comunicaciones tiene siete puntos y se encuentra en la novena posición, con dos victorias, un empate y tres derrotas. El irregular comienzo de los Cremas terminó provocando la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, por lo que Kevin García asumió el banquillo de manera interina. El nuevo ciclo comenzará después de la derrota 1-0 ante Municipal en el Clásico y con la necesidad de cortar una racha de dos caídas consecutivas para empezar a recuperar terreno en la Liga Nacional.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Comunicaciones de la jornada 7 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Comunicaciones será el sábado 5 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Comunicaciones hoy

Mixco no podrá contar con Fabián Cuero, expulsado en el partido ante Xelajú MC, mientras que Comunicaciones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Kevin García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Diego Méndez, Jeshua Urizar; Cristian Jiménez, Lynner García, xxx, Yonathan Pozuelos; Diego Marroquín; Julio César Cruz y Jefrey Segura. DT: Fabricio Benítez.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Marco Domínguez, Elsar Martínez, Kevin Grijalva; Stheven Robles, Karel Espino; Dewinder Bradley, Dairon Reyes, Jonathan Moncada; y Omar Duarte. DT: Kevin García.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Comunicaciones:

2 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Mixco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Mixco 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de marzo de 2025 | Mixco 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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