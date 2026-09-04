Sporting Lisboa vs Nacional Madeira en vivo: horario y dónde ver la jornada 5 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

Disfruta en Claro Sports, nuestra transmisión en vivo online del Sporting Lisboa vs Nacional Madeira, partido clave en la Primeira Liga de Portugal

¿Dónde ver el Sporting Lisboa vs Nacional, en vivo online? | Claro Sports

Claro Sports trae para ti el Sporting Lisboa vs Nacional Madeira, uno de los partidos más interesantes de la jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal. El encuentro de este sábado 5 de septiembre será en el Estádio José Alvalade, recinto que podría convertirse en una fortaleza para el equipo local, que se encuentra en segunda posición del campeonato doméstico y que buscará los tres puntos ante el décimo de la clasificación lusitana.

Pese a la diferencia de plantillas, Rui Borges tendrá que pensar cómo gestionar a sus elementos, debido a que el técnico tiene un debate interno: jugar con suplentes o titulares, ya que a mitad de la próxima semana el equipo de los Leones tendrá un compromiso ante el Galatasaray en la primera jornada de la Champions League.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Sporting Lisboa vs Nacional Madeira por la jornada 5 de la Liga de Portugal 2026?

Sporting Lisboa y Nacional Madeira se medirán este sábado 5 de septiembre en el Estadio José Alvalade, en un duelo que enfrentará a dos equipos con objetivos distintos en la temporada. Los Leones buscarán un triunfo que les permita acercarse al liderato, mientras que los Albinegros intentarán sumar puntos para escalar posiciones y mantenerse al menos en la parte media de la clasificación.

México : 13:30 horas.

: 13:30 horas. Centroamérica : 13:30 horas.

: 13:30 horas. Estados Unidos: 15:30 horas ET y 12:30 horas PT.

15:30 horas ET y 12:30 horas PT. Colombia : 14:30 horas.

: 14:30 horas. Argentina: 16:30 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports, la casa de la Primeira Liga de Portugal, te lleva toda la emoción del partido entre Sporting Lisboa y Nacional Madeira. Disfruta el partido en vivo y online a través de nuestra multiplataforma, con toda la atención puesta en uno de los encuentros más atractivos de la jornada del fútbol portugués.

Sigue cada detalle del Sporting Lisboa vs Nacional Madeira con estadísticas, comentarios, análisis y la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego. Vive la pasión de la Primeira Liga junto a Claro Sports y no te pierdas ningún momento de este enfrentamiento disponible para México y siete países de Latinoamérica: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Antecedentes del Sporting Lisboa vs Nacional Madeira en la Liga de Portugal

El balance de enfrentamientos oficiales entre Sporting CP y Nacional favorece con claridad al conjunto de Lisboa, que suma 27 victorias por apenas cuatro triunfos del cuadro de Madeira, además de 11 empates. La amplia diferencia en los antecedentes directos refleja la superioridad del Sporting en esta rivalidad y refuerza su condición de favorito de cara a un nuevo duelo entre ambos.

01/02/2026 | Primeira Liga: Sporting CP 2-1 Nacional

23/08/2025 | Primeira Liga: Nacional 1-4 Sporting CP

29/10/2024 | Copa de la Liga de Portugal: Sporting CP 3-1 Nacional

01/05/2021 | Primeira Liga: Sporting CP 2-0 Nacional

07/01/2021 | Primeira Liga: Nacional 0-2 Sporting CP

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 5 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con información de Caliente MX, el Sporting Lisboa parte como amplio favorito para quedarse con la victoria, con un momio de -556, mientras el empate se ubica en +575 y un triunfo del Nacional Madeira alcanza +1500. La diferencia entre las cuotas refleja una clara ventaja para el conjunto lisboeta, que llega como la principal opción para sumar los tres puntos ante un rival que aparece con pocas probabilidades de dar la sorpresa.

En el mercado de goles, la expectativa también apunta hacia un partido con varias anotaciones, ya que el over de 2.5 goles presenta un momio de -239, frente al +180 del under. Estos números colocan al escenario de tres o más goles como la alternativa con mayor respaldo en las cuotas, por lo que el Sporting Lisboa no solo figura como favorito, sino que el pronóstico también anticipa un encuentro con potencial ofensivo.

Te puede interesar: