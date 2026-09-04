Isack Hadjar recupera su podio en Mónaco: ¿Cómo cambia el campeonato de Fórmula 1 tras la decisión de la FIA?

La apelación de Red Bull y McLaren devolvió las sanciones a Pierre Gasly, modificó los puntos de Mónaco y apretó la pelea entre Alpine y Racing Bulls

Hadjar regresó al tercer puesto y Gasly cayó al séptimo | Reuters

Isack Hadjar regresó al tercer lugar del Gran Premio de Mónaco 2026. La Corte Internacional de Apelaciones de la FIA decidió reinstalar dos penalizaciones de cinco segundos que Pierre Gasly había recibido por exceder el límite de velocidad en el pit lane, una resolución que modifica nuevamente el resultado de la carrera disputada en Montecarlo.

El francés había cruzado la meta en la tercera posición, pero las dos sanciones lo hicieron caer originalmente hasta el séptimo lugar y permitieron que Hadjar subiera al podio. Posteriormente, Alpine presentó un Right of Review y consiguió que los castigos fueran eliminados al argumentar problemas con las mediciones utilizadas para determinar las infracciones.

Red Bull y McLaren apelaron la resolución ya que otros pilotos, entre ellos Oscar Piastri, habían recibido y cumplido sanciones por exceder el límite de velocidad en el pit lane durante la misma carrera.

Finalmente, la Corte de Apelaciones falló a favor de la apelación y restituyó las sanciones de Gasly. El francés cayó nuevamente hasta el séptimo puesto, mientras que Hadjar recuperó el tercer lugar y su primer podio con Red Bull. Laurent Mekies celebró la decisión y aseguró que el equipo llevó el caso hasta la última instancia no solamente por su piloto, sino también para defender una aplicación consistente del reglamento.

“Estamos muy felices de que la corte haya restituido el podio de Isack”, señaló el jefe de Red Bull, quien explicó que el objetivo era evitar que los equipos tuvieran que cuestionar después de cada carrera la validez de los controles de velocidad.

Alpine, por su parte, expresó su decepción y sostuvo que su piloto no había superado el límite, aunque aceptó el fallo. La FIA también informó que revisará la metodología y funcionamiento de su sistema de cronometraje, así como diferentes aspectos de sus procesos de revisión y apelación.

La lesión de Isack Hadjar mantiene en duda su regreso para el GP de España

La resolución llega mientras Hadjar continúa fuera de actividad por una lesión en la muñeca. El francés ya se perdió el regreso de la Fórmula 1 en Países Bajos y tampoco estará disponible para el Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza, donde Liam Lawson volverá a acompañar a Max Verstappen en Red Bull y Yuki Tsunoda ocupará el lugar de Lawson en Racing Bulls.

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Aunque Red Bull ha señalado que la recuperación avanza favorablemente, el regreso de Hadjar para el siguiente Gran Premio de España en Madrid tampoco estaría asegurado. De acuerdo con los reportes, el francés acudió recientemente a la fábrica del equipo en Milton Keynes e intentó trabajar en el simulador para evaluar la resistencia de su muñeca, pero la prueba no fue suficiente para recibir autorización médica de cara a Monza.

Un circuito con una mayor cantidad de curvas como Madrid podría representar una exigencia considerable para una muñeca todavía lesionada, por lo que Red Bull buscaría comprobar que Hadjar puede soportar un fin de semana completo antes de devolverlo al monoplaza.

¿Cómo cambia el campeonato de Constructores tras la resolución del GP de Mónaco?

Aunque las posiciones generales no cambian, la decisión provoca un movimiento importante en la zona media. Alpine pierde nueve puntos con la caída de Gasly hasta el séptimo puesto, mientras Racing Bulls suma cuatro adicionales gracias a los avances de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Mercedes — 425 puntos Ferrari — 338 McLaren — 265 Red Bull — 189 Racing Bulls — 70 Alpine — 54 Haas — 21 Audi — 16 Williams — 11 Aston Martin — 3 Cadillac — 0

¿Cómo cambia el campeonato de Pilotos tras la resolución del GP de Mónaco?

El cambio tampoco modifica las primeras seis posiciones del campeonato, pero sí altera varias diferencias en la zona media. Hadjar fortalece su octavo puesto al alcanzar 71 puntos y ahora cuenta con una ventaja de 20 unidades sobre Lawson.

Gasly es el principal perjudicado. El piloto de Alpine permanece décimo con 35 puntos, pero ahora queda a 16 de Lawson, mientras que su ventaja sobre Arvid Lindblad se reduce a solamente 10. Oscar Piastri también recibe puntos adicionales y alcanza las 106 unidades en el séptimo lugar.

Andrea Kimi Antonelli — 242 puntos George Russell — 183 Lewis Hamilton — 183 Lando Norris — 159 Charles Leclerc — 155 Max Verstappen — 112 Oscar Piastri — 106 Isack Hadjar — 71 Liam Lawson — 51 Pierre Gasly — 35 Arvid Lindblad — 25 Franco Colapinto — 19 Oliver Bearman — 18 Gabriel Bortoleto — 10 Nico Hülkenberg — 6 Carlos Sainz — 6 Alexander Albon — 5 Esteban Ocon — 3 Fernando Alonso — 3 Yuki Tsunoda — 0 Lance Stroll — 0 Valtteri Bottas — 0 Sergio Pérez — 0

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