El tridente ofensivo de Colombia que amenaza el debut de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

La selección cafetalera mantiene la base de Néstor Lorenzo y busca nuevos líderes tras las salidas de referentes

Los delanteros que ponen en riesgo a la Selección Mexicana | Claro Sports

Rafael Márquez se prepara para vivir su primer partido como director técnico de la Selección Mexicana, pero su estreno tendrá una prueba exigente ante Colombia. El combinado cafetalero será el primer rival del Tricolor en esta nueva etapa, en un duelo que se disputará el próximo 26 de septiembre en Baltimore.

Aunque Colombia no tuvo la participación esperada en la Copa del Mundo 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una base competitiva y cuenta con futbolistas que militan en ligas europeas y clubes importantes. La ausencia de Luis Díaz, delantero del Bayern Munich, será una baja importante para el conjunto sudamericano, luego de que el atacante no fuera considerado para esta convocatoria.

Colombia mantiene su idea ofensiva y busca nuevos referentes ante México

El proyecto de Néstor Lorenzo continúa al frente de la selección colombiana, un factor que permite mantener una misma identidad de juego y una propuesta basada en la presión y el ataque. Ante México, el entrenador argentino podría apostar por nuevos nombres para ocupar los espacios que dejaron algunos referentes.

Tras el retiro de James Rodríguez de la selección colombiana, el equipo busca nuevos líderes dentro del plantel. Los atacantes llegan con la oportunidad de asumir mayor protagonismo y convertirse en piezas importantes frente al primer partido de Rafael Márquez como estratega del Tricolor.

El posible tridente ofensivo colombiano estaría encabezado por Jáminton Campaz, Andrés Gómez y Luis Suárez. Campaz ocuparía la banda izquierda, posición en la que ha tenido regularidad con Rosario Central, donde se convirtió en uno de los jugadores importantes del equipo argentino y marcó su último gol ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el pasado 24 de agosto.

Luis Suárez, la principal amenaza de Colombia para la defensa mexicana

Por el costado derecho aparecería Andrés Gómez, futbolista del Vasco da Gama que llega con números destacados después de la eliminación de Colombia del Mundial 2026. El atacante colombiano registra cuatro goles y dos asistencias en el futbol brasileño, cifras que lo colocan como una alternativa ofensiva para el duelo ante la Selección Nacional de México.

Sin embargo, el principal peligro para la defensa mexicana estaría en el centro del ataque con Luis Suárez, delantero del Sporting Lisboa. El atacante atraviesa un momento destacado con el conjunto portugués, al registrar siete goles en sus últimos seis partidos oficiales, una racha que lo convierte en uno de los jugadores a seguir para el encuentro en Baltimore.

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Convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a México

Porteros Álvaro Montero: Boca Juniors de Argentina. Aldair Quintana: Independiente del Valle de Ecuador. Kevin Mier: Cruz Azul de México.

Defensas Álvaro Angulo: Pumas de México. Dávinson Sánchez: Galatasaray de Turquía. Daniel Muñoz: Nottingham Forest de Inglaterra. Jhon Lucumí: Juventus de Italia. Edier Ocampo: Vancouver de Canadá. Kevin Andrade: Zenit de Rusia. Royer Caicedo: Cercle Brugge de Bélgica. Samuel Velásquez: Atlético Nacional.

Mediocampistas Kevin Castaño: Atlético Mineiro de Brasil. Ríchard Ríos: Al-Ittihad de Arabia Saudita. Gustavo Puerta: Olympiacos de Grecia. Jhon Arias: Palmeiras de Brasil. Daniel Arcila: León de México. Jhon Solís: Birmingham de Inglaterra. Juan Manuel Rengifo: Atlético Nacional. Matías Orozco: Castellón de España. Yaser Asprilla: Girona de España.

Delanteros Jáminton Campaz: Rosario Central de Argentina. Carlos Andrés Gómez: Vasco Da Gama de Brasil. Luis Javier Suárez: Sporting de Lisboa de Portugal. Kevin Viveros: Athletico Paranaense de Brasil. Camilo Durán: Celtic de Escocia. Óscar Perea: América de México.



Colombia no contará con Luis Díaz ni James Rodríguez, pero mantiene futbolistas ofensivos capaces de generar peligro ante México, que iniciará una nueva etapa con Rafael Márquez en el banquillo tal como es el caso de Kevin Viveros, Camilo Durán y el propio Óscar Perea, quien se está envolviendo del fútbol mexicano tras su llegada al América.

El partido entre México y Colombia podrá verse este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la opción de acceder como miembro premium por 59 pesos mexicanos al mes.

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