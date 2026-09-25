¡El colombiano Daniel Felipe Martínez gana la etapa 4 de la Cro Race! Tobias Svarre continúa líder de la general

Daniel Felipe Martínez ganó la etapa 4 de la Cro Race este viernes 25 de septiembre tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 3:43:19

Daniel Felipe Martínez gana la etapa 4 de la Cro Race | Screenshot: Claro Sports

Daniel Felipe Martínez volvió a celebrar una victoria internacional después de una larga espera. El colombiano del Red Bull-BORA-hansgrohe se impuso en la cuarta etapa de la CRO Race 2026, tras protagonizar un emocionante cierre en Rijeka, donde derrotó al reducido grupo de escapados con un potente esprint. Louis Vervaeke y Domen Novak completaron el podio de la jornada, mientras Tobias Svarre conservó el liderato de la clasificación general.

La etapa entre Pula y Rijeka, con 158.4 kilómetros de recorrido y más de 2,300 metros de desnivel positivo, presentó uno de los desafíos más importantes de la carrera. El ascenso a Ucka, con 10.3 kilómetros al 7.7% de pendiente media, marcó el punto clave de una jornada donde los ataques aparecieron desde los primeros kilómetros y obligaron al pelotón a trabajar para controlar la diferencia.

La batalla comenzó con una fuga numerosa en la que aparecieron nombres como Lennard Kämna, Gorka Sorarrain, Julius Johansen, Samuel Boardman y Mihael Stajnar. El corredor alemán logró coronar en solitario el puerto principal después de dejar atrás a sus compañeros de escapada y llegó a contar con una ventaja superior al minuto, aunque el ritmo de los perseguidores redujo poco a poco la diferencia hasta neutralizarlo a 12 kilómetros de la meta.

Con el grupo delantero reducido, Martínez encontró el momento perfecto para lanzar su ataque a seis kilómetros de la llegada. El movimiento permitió seleccionar la carrera junto a Vervaeke, Novak y Aimé De Gendt, mientras el pelotón intentaba cerrar el hueco para proteger las opciones de los hombres de la clasificación general. Novak perdió contacto por algunos instantes, pero consiguió regresar antes del desenlace.

En los últimos metros apareció Sam Maisonobe para conectar con los líderes y tomar la responsabilidad del esprint, pero el corredor colombiano tenía reservada una respuesta más fuerte. Martínez esperó su oportunidad y lanzó una aceleración definitiva que le permitió cruzar la meta con ventaja sobre sus rivales, además de romper una sequía de triunfos que se extendía desde sus dos victorias en la Volta ao Algarve de febrero de 2024.

Aunque la victoria quedó en manos del colombiano, la clasificación general no tuvo cambios en la parte alta. Tobias Svarre mantiene el maillot de líder de la CRO Race 2026 con cuatro segundos de ventaja sobre Antonio Tiberi y ocho segundos respecto a Tim Wellens, después de llegar con el grupo perseguidor a 11 segundos de los protagonistas de la etapa. La carrera continuará con dos jornadas por disputarse y la lucha por la clasificación permanece abierta.

Etapa 4 Tour de Croacia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Pula-Rijeka?

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 3:43:19 horas 2 Louis Vervaeke Soudal Quick-Step +0:00 3 Domen Novak UAE Team Emirates – XRG +0:00 4 Aimé De Gendt Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:00 5 Sam Maisonobe Cofidis +0:00 6 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step +0:15 7 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +0:15 8 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta +0:15 9 Dario Giuliano Team Polti VisitMalta +0:15 10 Joseph Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:15

Clasificación general del Tour de Croacia 2026, al momento: etapa 4

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 14:34:32 horas 2 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious +0:04 3 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG +0:08 4 Sam Maisonobe Cofidis +0:19 5 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe +0:39 6 Dylan Teuns Cofidis +0:41 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility +0:41 8 Steff Cras Red Bull – BORA – hansgrohe +0:41 9 Emil Herzog Soudal Quick-Step +0:47 10 Aimé De Gendt Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:58

¿A qué hora inicia la próxima etapa 5 del Tour de Croacia 2026?

La quinta etapa de la Cro Race 2026 se disputa este sábado 26 de septiembre, con un recorrido entre Karlovac y Sveta Nedelja de 166,2 kilómetros que pondrá a prueba la resistencia de los corredores antes de la llegada. La jornada contempla dos ascensos puntuables de segunda categoría: Lović Prekriški, ubicado en el kilómetro 112, y Plešivica, en el 148,5, este último a poco más de 17 kilómetros de la meta. El trazado presenta un perfil de media montaña, con 1,781 metros de desnivel positivo acumulado, por lo que los puncheurs y los velocistas capaces de superar las cotas tendrán una oportunidad para disputar la victoria. La subida a Plešivica representa el principal punto táctico de la etapa, ya que puede servir como plataforma para un ataque de los aspirantes a la clasificación general o como filtro para los esprínteres puros.

Después de coronar Plešivica, el pelotón tendrá un descenso rápido y un tramo final más favorable hacia Sveta Nedelja, una configuración que abre dos escenarios: un ataque en los kilómetros finales o un esprint de un grupo reducido con los corredores más resistentes. La batalla por la fuga también puede adquirir protagonismo, mientras los equipos de los favoritos deberán medir sus fuerzas para evitar un desgaste excesivo antes del último ascenso. La transmisión estará disponible a través de Claro Sports Premium a partir de las 5:00 horas tiempo del centro de México.

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