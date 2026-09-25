George Russell muestra superioridad en Bakú y se lleva la pole del GP de Azerbaiyán; Checo Pérez fuera en Q1

El piloto de Mercedes dominó la clasificación en el circuito urbano de Bakú, mientras el mexicano arrancará desde la parte final de la parrilla con Cadillac

El británico sigue arrasando este fin de semana | Reuters

George Russell firmó una jornada dominante en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 al conquistar la pole position en el circuito urbano de Bakú. El piloto británico de Mercedes marcó diferencias desde las primeras fases de la clasificación y cerró la sesión con una vuelta que dejó sin respuesta a sus principales rivales.

Russell registró un tiempo de 1:42.526 en la Q3, una marca que le permitió superar por más de ocho décimas a Charles Leclerc, quien finalizó segundo con Ferrari. Oscar Piastri completó el top tres para McLaren, en una clasificación donde Mercedes confirmó el buen rendimiento mostrado durante gran parte del fin de semana.

El resultado representó la quinta pole position de Russell en la temporada 2026 y llegó después de una sesión en la que el británico fue aumentando su ritmo vuelta tras vuelta. En la parte final de la clasificación encontró una vuelta limpia en las calles de Bakú y consiguió una ventaja considerable frente al resto de la parrilla.

Russell domina la clasificación y accidente de Antonelli en Bakú

La clasificación tuvo un inicio complicado para Mercedes por el accidente de Kimi Antonelli en la Q1. El piloto italiano golpeó el muro en la primera curva y quedó eliminado de la sesión, por lo que deberá arrancar desde la posición 16 en la carrera.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Con Antonelli fuera de competencia, Russell tomó el protagonismo del equipo alemán y mantuvo el control de la sesión. El piloto de Mercedes lideró la Q1, la Q2 y posteriormente aseguró la pole en la Q3, mientras los equipos buscaban aprovechar al máximo la configuración para un trazado donde los errores suelen costar posiciones.

Detrás de Russell, Charles Leclerc terminó segundo a 0.837 segundos, seguido por Oscar Piastri, quien se quedó a apenas una milésima del piloto de Ferrari. Isack Hadjar sorprendió al colocar el Red Bull en la cuarta posición, mientras Lando Norris completó la quinta plaza.

Max Verstappen no pudo pelear por la primera fila y finalizó octavo, después de una sesión donde Red Bull no encontró el mismo ritmo mostrado en otros momentos del fin de semana. Lewis Hamilton terminó sexto con Ferrari, Pierre Gasly séptimo y Carlos Sainz noveno con Williams.

Checo Pérez queda eliminado en la Q1 y arrancará desde el fondo

La clasificación terminó antes de tiempo para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien no logró avanzar de la Q1 con Cadillac. El piloto mexicano registró el vigésimo tiempo de la sesión y quedó fuera junto con Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas.

Pérez había mostrado señales positivas durante las prácticas en Bakú, donde buscaba encontrar la mejor adaptación al monoplaza de Cadillac. Sin embargo, en la clasificación no pudo colocar una vuelta suficiente para superar el corte y quedó relegado a la parte final de la parrilla.

El mexicano tendrá que buscar una remontada en un circuito donde la estrategia, los incidentes y los periodos de coche de seguridad suelen modificar el orden de carrera. Bakú ha sido una pista donde Checo consiguió buenos resultados en el pasado, pero esta vez iniciará la competencia con el reto de recuperar posiciones desde atrás.

Clasificación de la Qualy GP de Azerbaiyán 2026

George Russell | 1:42.526 Charles Leclerc | 1:43.363 Oscar Piastri | 1:43.364 Isack Hadjar | 1:43.500 Lando Norris | 1:43.672 Lewis Hamilton | 1:43.858 Pierre Gasly | 1:44.047 Max Verstappen | 1:44.081 Carlos Sainz | 1:44.566 Franco Colapinto | 1:44.963 Oliver Bearman | 1:44.775 (Q2) Liam Lawson | 1:44.860 (Q2) Alexander Albon | 1:45.001 (Q2) Esteban Ocon | 1:45.016 (Q2) Arvid Lindblad | 1:45.106 (Q2) Kimi Antonelli | 1:45.504 (Q1) Gabriel Bortoleto | 1:45.799 (Q1) Nico Hulkenberg | 1:45.920 (Q1) Fernando Alonso | 1:46.593 (Q1) Sergio Pérez | 1:46.658 (Q1) Lance Stroll | 1:47.337 (Q1) Valtteri Bottas | 1:48.290 (Q1)

Verstappen lidera la FP3 antes de la clasificación en Bakú

Antes de la clasificación, Max Verstappen fue el piloto más rápido en la tercera práctica libre (FP3) del Gran Premio de Azerbaiyán. El neerlandés marcó un tiempo de 1:43.922 y superó por 99 milésimas a George Russell, quien había sido protagonista durante las sesiones anteriores.

La FP3 mostró una lucha cerrada entre Red Bull, Mercedes y Ferrari. Lewis Hamilton terminó tercero, Kimi Antonelli cuarto y Charles Leclerc quinto, en una sesión donde los pilotos utilizaron los últimos minutos para preparar sus vueltas con neumáticos blandos antes de la clasificación.

Checo Pérez finalizó la práctica libre 3 en la posición 17 con Cadillac, mientras que Franco Colapinto colocó su Alpine dentro del top 10. La sesión también estuvo marcada por los límites del circuito urbano, con varios pilotos cerca de los muros de Bakú en la búsqueda del mejor tiempo.

Clasificación FP3 GP de Azerbaiyán 2026

Max Verstappen | 1:43.922 George Russell | 1:44.021 Lewis Hamilton | 1:44.033 Kimi Antonelli | 1:44.273 Charles Leclerc | 1:44.544 Pierre Gasly | 1:44.637 Oscar Piastri | 1:44.746 Lando Norris | 1:44.899 Isack Hadjar | 1:45.176 Franco Colapinto | 1:45.592 Carlos Sainz | 1:45.605 Oliver Bearman | 1:45.692 Gabriel Bortoleto | 1:45.854 Esteban Ocon | 1:45.918 Nico Hulkenberg | 1:45.998 Sergio Pérez | 1:46.004 Alexander Albon | 1:46.076 Liam Lawson | 1:46.222 Arvid Lindblad | 1:46.271 Fernando Alonso | 1:46.512 Valtteri Bottas | 1:48.587 Lance Stroll | 1:49.279

Con Russell en la pole, Leclerc en la primera fila y varios protagonistas obligados a remontar, el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 prepara una carrera con diferentes estrategias desde la salida. Mercedes llegará con la oportunidad de pelear por la victoria, mientras Verstappen, Norris y Pérez tendrán que recuperar posiciones en un trazado donde cualquier error puede cambiar el resultado.