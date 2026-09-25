Batista queda contra las cuerdas en Costa Rica: pesadilla, reunión e incertidumbre

Sus números, las decisiones ante Curazao y una revisión.

Batista podría dejar el cargo como entrenador de Costa Rica | @fcrf.lasele

Fernando Batista llegó a Costa Rica para conducir el proyecto hacia el Mundial 2030, pero su continuidad ya está bajo discusión después de cinco partidos sin victorias. La derrota por 4-3 ante Curazao profundizó una crisis que combina resultados negativos, fragilidad defensiva y dudas sobre las decisiones del cuerpo técnico. Desperdiciar una ventaja de tres goles en el estreno de la Liga de Naciones dejó al argentino con menos argumentos para defender la evolución de su equipo.

Según información del periodista Kevin Jiménez, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol analizará la continuidad de Batista el lunes 28 de septiembre. El reporte sitúa una revisión de su trabajo inmediatamente después del encuentro contra Haití, aunque no significa que su salida esté decidida. En ese escenario, el entrenador afronta una exigencia doble: conseguir una reacción competitiva y ofrecer señales que permitan sostener la confianza en un proceso cuyo comienzo ha sido claramente insuficiente.

Los números de Fernando Batista en Costa Rica: una defensa sin respuestas

El balance del ciclo registra un empate y cuatro derrotas: 2-2 ante Jordania, 0-5 contra Irán, 1-3 frente a Colombia, 0-3 con Inglaterra y 3-4 ante Curazao. Aplicando la escala de tres puntos por victoria, el rendimiento equivale al 6,7 %, redondeado habitualmente al 7 %. Ese porcentaje incluye cuatro amistosos y un encuentro oficial, una distinción necesaria para interpretarlo. La exigencia de rivales como Colombia e Inglaterra aporta contexto a las derrotas, pero la sucesión completa muestra que el equipo todavía no encontró cómo ganar.

Al sumar esos resultados, Costa Rica acumula seis goles a favor y 17 en contra, con un promedio de 3,4 tantos recibidos por partido. En ninguna presentación mantuvo su portería en cero y en todas concedió al menos dos anotaciones. Esa repetición señala la vulnerabilidad defensiva como un problema sostenido del ciclo, aunque los marcadores por sí solos no identifiquen todas sus causas. Frente a Curazao, incluso la mejor producción goleadora de esta etapa resultó insuficiente para obtener un punto.

EXCL: El futuro de “Bocha” Batista esta seriamente en duda, mañana en la mañana se definirá su futuro. 🇨🇷



Hay mucha molestia del Comité con el desempeño del DT y su etapa podría acabarse rápido, estamos en vivo en YouTube hablando del tema. pic.twitter.com/AOATCcbH85 — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) September 25, 2026

El cambio ante Curazao que puso bajo la lupa a Batista

La derrota en el Ricardo Saprissa tiene un peso particular porque expuso la gestión de una situación favorable. Costa Rica había conseguido una ventaja amplia y terminó desorganizada después de las modificaciones del segundo tiempo. Carlos Barahona agregó un cuestionamiento concreto sobre el paso a la línea de cinco: “Eso no se practicó porque teníamos pocos días, más que nada fue la línea de cuatro la que trabajamos”. Su testimonio compromete la preparación de la variante y obliga a revisar si las instrucciones eran suficientemente claras para quienes debían ejecutarlas.

Batista explicó que buscaba reforzar un equipo que había perdido la pelota y estaba sufriendo por el sector de Barahona. También asumió el resultado: “No me gustó lo del segundo tiempo, pero la responsabilidad es mía”. Su diagnóstico permite entender la intención del cambio; lo que queda cuestionado es la solución elegida y su ejecución. Desde esa perspectiva, la evaluación del entrenador debe incluir su capacidad para detectar el problema, comunicar el ajuste y corregirlo cuando la respuesta del equipo se aleja de lo previsto.

MÁS INFORMACIÓN: Barahona expone a Batista tras el papelón de Costa Rica ante Curazao

Haití y la revisión de un proyecto pensado para el Mundial 2030

También existen elementos que deben formar parte de una evaluación equilibrada. Batista trabaja con una selección en renovación: su convocatoria inicial para esta ventana incluyó 30 jugadores, con un promedio de edad de 24,4 años y 13 futbolistas de 23 o menos. Cinco encuentros constituyen una muestra limitada para juzgar todo un proyecto, especialmente cuando cuatro fueron amistosos. Esa consideración permite discutir cuánto tiempo necesita el entrenador, pero también exige identificar avances concretos que justifiquen concedérselo: coordinación defensiva, comprensión de las funciones y capacidad para sostener los buenos momentos.

Costa Rica enfrentará a Haití el domingo 27 de septiembre en el estadio Sabina Park de Kingston, Jamaica, antes de la reunión señalada por Kevin Jiménez. Por esa proximidad, el partido adquiere especial relevancia para la discusión sobre Batista. Una victoria aportaría alivio, aunque la revisión de su ciclo debería contemplar también cómo responde el equipo ante la presión y qué corrige respecto de Curazao. La decisión federativa tendrá que valorar si el técnico ofrece soluciones creíbles para reducir una fragilidad que ya se repitió en sus cinco presentaciones.

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