Conspiradores de Querétaro vs Piratas de Campeche, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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La Liga Mexicana de Béisbol 2026 esta por ver su final dentro de la etapa regular, y los filibusteros van contrarreloj en busca de uno de los últimos pases a la postemporada, por lo que deberán de aprovechar el apoyo de su gente en el Nelson Barrera para imponerse a unos queretanos, que poco tienen que pelear, esto tras ubicarse en los últimos sitios de la Zona Sur.

Sigue toda la acción del diamante este viernes 31 de julio a través de la multiplataforma de Claro Sports. Vive cada entrada, cada batazo y las jugadas más importantes del beisbol mexicano en nuestra señal.

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