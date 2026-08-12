Manchester United vs Leeds en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Continúan los duelos amistosos a través de la multiplataforma de Claro Sports, no te pierdas este duelo desde el Croke Park, Dublín

Manchester United y Leeds United vuelven a encontrarse en uno de los duelos con mayor tradición del fútbol inglés, aunque esta vez lo harán como parte de su preparación para la temporada 2026-27. Los Red Devils afrontan uno de sus últimos ensayos antes del inicio de la Premier League, mientras que los Whites buscarán mantener las buenas sensaciones de su pretemporada. El llamado Clásico de las Rosas se disputará este miércoles 12 de agosto en el Croke Park de Dublín, escenario que recibirá un encuentro con historia, rivalidad y planteles que afinan sus últimas piezas antes de volver a la competencia oficial.

¿A qué hora inicia la transmisión del Manchester United vs Leeds hoy 12 de agosto?

La transmisión del Manchester United vs Leeds United comenzará a las 12:20 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports, con toda la previa del encuentro. El silbatazo inicial está programado para las 12:30 horas, por lo que los aficionados podrán conectarse desde diez minutos antes para seguir los detalles previos al partido.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas



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