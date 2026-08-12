Peloteando, en vivo | Miércoles 12 de agosto

Publicado por Abraham Bencid

Peloteando ofrece cobertura de la Leagues Cup con análisis, resultados, protagonistas y debate deportivo en la multiplataforma de Claro Sports

Sintoniza Peloteando, el programa matutino que te mantiene al tanto de toda la actualidad deportiva. Cada mañana, nuestros expertos analizan las noticias, resultados y temas que marcan la agenda para ofrecer un panorama completo a los espectadores.

En esta emisión, la Leagues Cup será uno de los temas principales. La mesa revisará lo más destacado del torneo, el desempeño de los clubes participantes y las historias que surjan alrededor de la competencia entre equipos de la Liga MX y la MLS.

No te pierdas los análisis, debates y contenidos especiales de Peloteando. Disfruta de este morning show a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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