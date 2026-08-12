Xavi Hernández entra en la órbita de Países Bajos para sustituir a Ronald Koeman

De Telegraaf asegura que la KNVB ya mantuvo conversaciones con el extécnico del Barcelona

Xavi Hernández sigue sin regresar a los banquillos | Reuters

Xavi Hernández aparece como una de las opciones que maneja la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) para ocupar el banquillo de la selección de Países Bajos. De acuerdo con información publicada por De Telegraaf, la federación ya mantuvo conversaciones con el entrenador español para conocer su situación y explorar la posibilidad de que tome el lugar dejado por Ronald Koeman.

El contacto con Xavi no significa que exista un acuerdo cerrado. El medio neerlandés señala que la KNVB también ha hablado con Roberto Martínez, quien dejó la selección de Portugal después del Mundial 2026, mientras la decisión sobre el próximo técnico podría producirse a corto plazo. Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola y Michael Reiziger también han aparecido entre los nombres considerados para el puesto.

Xavi, de 46 años, no dirige desde que terminó su etapa como entrenador del Barcelona en 2024. Durante el Mundial de este año reconoció públicamente que tomar las riendas de una selección podría ajustarse a sus planes personales y profesionales. “Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños”, explicó entonces en una entrevista con RNE.

La posible llegada a Países Bajos tendría además diferentes conexiones con la carrera del exmediocampista. Xavi debutó en el primer equipo del Barcelona bajo las órdenes de Louis van Gaal y posteriormente conquistó una Champions League con Frank Rijkaard. Como futbolista también compartió vestidor con varios internacionales neerlandeses, entre ellos Patrick Kluivert, los hermanos Frank y Ronald de Boer, Phillip Cocu, Marc Overmars, Giovanni van Bronckhorst y Mark van Bommel.

También existe un antecedente directo con Koeman. El 6 de noviembre de 2021, Xavi asumió como entrenador del Barcelona después de la salida del neerlandés. Si las conversaciones con la KNVB avanzan, el técnico español podría volver a ocupar un cargo que anteriormente estuvo en manos de Koeman, esta vez al frente de la selección nacional.

Otro vínculo dentro de la actual generación neerlandesa es Frenkie de Jong. Xavi dirigió al mediocampista durante su etapa en el Barcelona y lo conoce después de varias temporadas trabajando juntos. La federación busca definir al nuevo seleccionador antes de los próximos compromisos internacionales para que el elegido pueda comenzar cuanto antes la planificación del nuevo ciclo.

Por ahora, Xavi forma parte de una lista que continúa abierta y la KNVB no ha confirmado oficialmente a su próximo entrenador. De Telegraaf sostiene que las conversaciones ya se produjeron y que su candidatura está sobre la mesa, mientras Países Bajos trabaja para cerrar la sucesión de Koeman y comenzar una nueva etapa al frente de la Oranje.

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