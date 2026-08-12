¿Juan Guillermo Cuadrado llegará al Medellín?

¿El extremo y lateral jugará en el DIM? Revelan que el colombiano buscaría seguir en el fútbol del exterior.

Juan Guillermo Cuadrado, el más veterano de Colombia | Vizzor.

El Deportivo Independiente Medellín hizo oficial uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes del fútbol colombiano. El conjunto antioqueño confirmó el regreso de Juan Fernando Quintero, quien tendrá una nueva etapa con el club de sus amores después de su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

El mediocampista ofensivo llega procedente de River Plate de Argentina, donde su salida se produjo de común acuerdo entre las partes. Antes de su regreso al fútbol colombiano, el ’10’ también pasó por clubes como Porto de Portugal, Pescara de Italia y Racing Club de Avellaneda, entre otros.

Juan Fernando Quintero firma por un año con el DIM

A través de sus canales oficiales, el Medellín confirmó que Quintero firmó un contrato por un año y que desde este miércoles se incorporará a los entrenamientos del equipo profesional bajo las órdenes del técnico Luis Amaranto Perea.

“Juanfer regresa a casa para escribir un nuevo capítulo de su historia con el Poderoso”, señaló el club, que también destacó el respaldo de su afición durante el proceso para concretar el regreso del talentoso mediocampista. El DIM cuenta actualmente con cerca de 17.000 abonados.

El regreso de Quintero genera una enorme expectativa entre los aficionados del conjunto antioqueño, especialmente porque el equipo atraviesa un buen momento en el campeonato de primera división. Ahora, el objetivo será que el ’10’ pueda aportar su talento para fortalecer la campaña del equipo en el segundo semestre.

¿Juan Guillermo Cuadrado también llegará al Medellín?

Tras hacerse oficial el regreso de Quintero, las redes sociales se llenaron de mensajes de hinchas que comenzaron a ilusionarse con otro posible fichaje de renombre. Se trata de Juan Guillermo Cuadrado, quien compartió vestuario con ‘Juanfer’ en la Selección Colombia y que también tuvo un pasado con el conjunto antioqueño.

Durante los últimos días ha circulado el rumor de que Cuadrado podría convertirse en nuevo jugador del Medellín. Sin embargo, esta posibilidad no tendría fuerza, al menos por ahora. El periodista Óscar Tobón, quien sigue de cerca la actualidad del ‘Poderoso’, aseguró en el programa Clásico Paisa que el experimentado futbolista no llegaría al equipo en este mercado de fichajes.

Cuadrado buscaría continuar su carrera en el exterior

De acuerdo con esta información, la intención de Juan Guillermo Cuadrado sería continuar jugando en el fútbol internacional. El jugador terminó su vínculo con el Pisa FC de Italia y actualmente estaría analizando alternativas para definir su próximo destino.

Entre las posibilidades que tendría el futbolista aparecen la MLS de Estados Unidos y el fútbol brasileño, mercados que podrían convertirse en sus próximos destinos después de una extensa carrera en Europa, donde defendió las camisetas de clubes como Juventus, Inter de Milán y Chelsea.

Por ahora, el único gran regreso confirmado es el de Juan Fernando Quintero, quien ya se prepara para comenzar su segunda etapa con el Medellín. Mientras tanto, los aficionados deberán esperar para conocer cuál será el futuro de Cuadrado y si finalmente existe alguna posibilidad de volver a verlo vestido con los colores del ‘Poderoso’.

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