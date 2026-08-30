Benjamín Mora confirma que Cruz Azul negocia por Alan Mozo: “Hay pláticas avanzadas”

El entrenador blanquiazul explicó que Guadalajara, institución propietaria de los derechos federativos del futbolista, mantiene negociaciones con la Máquina

Benjamín Mora confirmó que Alan Mozo está cerca de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul y dejar al Pachuca durante el Apertura 2026. El técnico de los Tuzos habló sobre el futuro del lateral después del empate frente a Chivas y reconoció que existen conversaciones avanzadas entre los clubes involucrados.

El entrenador blanquiazul explicó que Guadalajara, institución propietaria de los derechos federativos del futbolista, mantiene negociaciones con Cruz Azul para concretar la operación. Sin embargo, puntualizó que el movimiento todavía no está cerrado y que las directivas continúan trabajando en los últimos detalles.

“No me corresponde hablar de este tema. Guadalajara y Cruz Azul tienen sus negociaciones; lo que sé es que hay pláticas avanzadas. No puedo responder por qué sale, solo que está abierto el mercado”, señaló Mora al ser cuestionado sobre la situación de Mozo.

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El estratega evitó profundizar en las razones de la posible salida del lateral, debido a que las negociaciones se realizan directamente entre Chivas y Cruz Azul. En caso de concretarse el acuerdo, Pachuca perdería a uno de sus futbolistas durante el desarrollo del torneo, mientras La Máquina sumaría una nueva alternativa para la banda derecha.

Además del tema relacionado con Mozo, Mora habló sobre el desempeño de Pachuca después del empate ante Guadalajara. El técnico reconoció que la afición tiene derecho a exigir mejores resultados y aseguró que tanto el cuerpo técnico como los jugadores se mantienen enfocados en corregir los aspectos que han impedido sumar más puntos.

“La afición está en su derecho de exigir resultados; yo en eso no tengo ninguna objeción. Nosotros venimos a dar resultados. Los jugadores están tranquilos porque están mejorando día a día. Estamos ocupados en trabajar”, expresó el entrenador de los Tuzos.

Mora también consideró que Pachuca todavía atraviesa una etapa de consolidación en este Apertura 2026. Con seis jornadas disputadas, el técnico señaló que los próximos compromisos serán importantes para darle continuidad al trabajo realizado y fortalecer la propuesta del equipo: “Los próximos partidos son para consolidar lo que estamos intentando”, agregó.

Finalmente, el entrenador destacó que Pachuca consiguió generar oportunidades y asumió riesgos durante el encuentro frente a Chivas, aunque reconoció que el equipo debe transformar esas acciones en resultados: “Estuvimos en el área, corrimos riesgos. Los goles tienen que darnos puntos; este es el camino”, concluyó Mora.

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