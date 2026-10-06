Franco Mastantuono revela cómo Leo Messi es su inspiración desde niño antes de su despedida con la Albiceleste

El delantero de la Fiorentina de Italia confesó que siempre apoyó al 10 con diversos mensajes de aliento y agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, sin importar que le respondiera

Mastantuono se rinde ante Messi previo a su despedida | Reuters

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también representa un momento para escuchar a quienes crecieron observando su trayectoria. Franco Mastantuono, una de las nuevas caras de la Albiceleste, confesó que el número 10 fue su inspiración desde niño y recordó cómo vivió el momento en que finalmente pudo compartir una convocatoria con él.

Argentina enfrentará este martes 6 de octubre a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso que marcará la última aparición de Messi con la selección después de más de dos décadas. La Asociación del Fútbol Argentino prepara diferentes homenajes para acompañar el cierre de la etapa del capitán.

Para Mastantuono, el encuentro también tiene un componente personal. El actual jugador de la Fiorentina pertenece a una generación que vio crecer, ganar y finalmente levantar la Copa del Mundo a Messi, por lo que admitió que conocerlo personalmente fue uno de los momentos que esperaba desde su primera convocatoria con Argentina.

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Mastantuono, feliz por coincidir con él en la Selección

Mastantuono explicó que desde su llegada al combinado nacional tenía en mente el momento de encontrarse con Messi. La admiración que sentía desde pequeño se trasladó a los entrenamientos, donde buscaba observar sus movimientos y entender la manera en la que interpreta el fútbol. “La primera vez que vine a la selección pensaba en el momento de encontrarlo a él, porque claramente él fue mi inspiración así que el momento fue muy especial, tenerlo ahí tan cerca. Es un imán de querer mirarlo, de querer ver qué hace, de tratar de entenderlo porque él tiene una cabeza superior a la del resto claramente”, comentó para Adidas.

Esa relación con Messi comenzó mucho antes de coincidir dentro de una cancha. El futbolista reveló que durante su infancia incluso trataba de comunicarse con el capitán por medio de Instagram, principalmente durante los años en los que Argentina buscaba volver a conquistar un título con su selección absoluta.

“De más chico le mandaba siempre mensajes en Instagram para agradecerle y para hacerle saber de que todos estamos con él y es que los argentinos queríamos que a él se le diera. Obviamente por ahí los mensajes no los vio nunca, pero yo estaba feliz de poder comunicarle eso que sentíamos un montón del cariño hacia él y de las ganas que las cosas se le dieran”, relató Mastantuono.

Ahora, aquel niño que enviaba mensajes a Messi forma parte de la Selección Argentina y ha podido compartir con el jugador que utilizaba como referencia. Mastantuono atraviesa actualmente una etapa con la Fiorentina después de su paso por el Real Madrid, mientras busca consolidarse dentro del nuevo ciclo de la Albiceleste.

La enseñanza que le dejó Leo Messi en su carrera

Más allá de los títulos y registros individuales, Mastantuono destacó la mentalidad que Messi transmitió a distintas generaciones de futbolistas argentinos. Para el atacante, uno de los principales legados del número 10 fue demostrar que Argentina podía mantenerse compitiendo por los principales títulos internacionales, incluso después de atravesar derrotas en diferentes finales.

“Creo que él potenció a todos los jugadores, porque nos dio eso de competir por cosas grandes, de no darse por vencido y de confiar en que nosotros podemos, de que nosotros somos capaces de llegar a cosas que muchas veces son difíciles y creo que el mensaje que da él y lo que hizo, por ahí inconscientemente para todos los argentinos, es grandísimo. Gracias 10”, expresó.

Las palabras de Mastantuono retratan el alcance de Messi sobre los futbolistas que ahora comienzan a ocupar un lugar dentro de Argentina. Su despedida ante Benín cerrará una etapa de más de 20 años con la selección y abrirá el turno para una generación que creció utilizándolo como referencia, entre ellos un joven Franco que pasó de escribirle mensajes cuando era niño a compartir con él la camiseta albiceleste.