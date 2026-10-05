Daniil Medvedev es descalificado por un pelotazo y Novak Djokovic avanza a la final del China Open

El serbio llegó a 33 victorias consecutivas en el torneo y buscará ampliar su récord de seis títulos en Beijing

Medvedev es descalificado y Djokovic avanza a la final en Beijing. | Reuters

Novak Djokovic volvió a colocarse en la final del China Open después de superar a Daniil Medvedev en una semifinal que terminó antes de completarse. El serbio ganaba 7-5 y 5-3 cuando el ruso fue descalificado tras golpear una pelota que terminó en el rostro de un aficionado situado en las primeras filas de la cancha central de Pekín.

El resultado permitió que Djokovic ampliara a 33 partidos su racha sin derrota en Pekín, torneo en el que ya conquistó seis títulos. El serbio regresó al ATP 500 chino por primera vez desde 2015 y alcanzó una nueva final después de eliminar previamente a Alexander Zverev en los cuartos de final.

El duelo ante Medvedev había superado las dos horas cuando se produjo el incidente. Djokovic tomó el primer set por 7-5 y consiguió ventaja en el segundo hasta colocarse 5-3. Después de perder un punto durante el noveno juego, Medvedev golpeó una pelota que salió hacia la tribuna e impactó a un espectador en el ojo, situación que llevó a los oficiales a decretar su descalificación.

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The unbeaten run continues 💯 It’s a SEVENTH Beijing final for @DjokerNole. @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/yRxh7mZiEr — ATP Tour (@atptour) October 5, 2026

El aficionado recibió atención por parte del personal del torneo. Medvedev se acercó después del impacto, pero la decisión ya estaba tomada y el partido terminó con Djokovic a un juego de cerrar el encuentro por la vía deportiva. El ruso quedó fuera del torneo cuando buscaba otra final en Pekín, escenario donde disputó el partido por el título en 2023.

El episodio tuvo un antecedente relacionado con el propio Djokovic. En el US Open de 2020, el serbio fue descalificado después de que una pelota golpeada fuera de una acción de juego impactara a una jueza de línea. Seis años después, el número 11 del ranking avanzó en Pekín a consecuencia de una situación similar sufrida por su rival.

Más allá de la descalificación, Djokovic sostuvo su dominio histórico en el China Open. Antes de esta edición había acumulado seis campeonatos, obtenidos en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015, y nunca había perdido un partido en el torneo. ATP registraba un balance de 29-0 tras su última participación antes del regreso de 2026.

Su victoria sobre Zverev en cuartos también le permitió ampliar uno de sus registros en la competencia. Djokovic remontó para imponerse 4-6, 6-4 y 6-4, resultado con el que llegó a semifinales y superó el arranque de 31 triunfos consecutivos que Rafael Nadal tuvo en Roland Garros.

Con el pase ante Medvedev, Djokovic alcanzó la final número 146 de su carrera, cifra con la que igualó a Ivan Lendl en el tercer puesto entre los jugadores con más finales disputadas durante la Era Abierta. El resultado también le permitirá regresar al Top 10 del ranking ATP.

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El último obstáculo para Djokovic será Alex de Miñaur, quien avanzó después del retiro de Hubert Hurkacz en la otra semifinal. El australiano tenía ventaja de 6-4 y 3-2 cuando terminó el encuentro. La final está programada para el martes 6 de octubre en Pekín.

Djokovic llegará al partido por el campeonato con la posibilidad de conquistar su séptimo título del China Open y mantener su registro sin derrotas en el torneo. De Miñaur, número nueve del ranking, buscará terminar una racha que el serbio mantiene desde su debut en Pekín en 2009.