México llega golpeado al cierre de la Fecha FIFA: dudas en portería, bajas y crisis de gol ante Chile

Alex Padilla aparece como opción en el arco, mientras Santiago Giménez y las bajas complican las decisiones del cuerpo técnico

La Selección Mexicana encara su último partido de la Fecha FIFA con un ambiente distinto al que acompañó el inicio de la gira. La derrota sufrida en el encuentro anterior ante Estados Unidos modificó el panorama del Tricolor, que ahora necesita responder ante Chile el próximo martes después de un largo viaje, el desgaste acumulado durante estas dos semanas y un resultado que dejó dudas en diferentes zonas del campo.

El entorno del equipo también reflejó el impacto del resultado. Tras el partido hubo caras largas, poca convivencia y un traslado complicado, en una concentración que entra en su última etapa antes de que los jugadores regresen a sus clubes. El cansancio se suma a la necesidad de cerrar esta Fecha FIFA con una respuesta dentro de la cancha.

La portería, una de las principales dudas ante Chile

Uno de los puestos que más interrogantes genera es el arco. Raúl ‘Tala’ Rangel formaba parte de una rotación previamente establecida, pero su actuación en el último encuentro y los errores en la salida con el balón abrieron nuevamente la competencia por la posición.

El plan original contemplaba repartir minutos entre Raúl ‘Tala’ Rangel, Óscar ‘Gato’ García y Alex Padilla, aunque el resultado reciente podría modificar las decisiones de Rafael Márquez. El problema no solamente estuvo en las atajadas, sino también en la construcción desde el fondo, una característica que el cuerpo técnico pretende implementar.

En ese contexto, Alex Padilla aparece como una opción para iniciar ante Chile. El encuentro podría representar una de las últimas oportunidades para observar al guardameta antes de que México afronte compromisos oficiales, por lo que la decisión de Márquez tendrá especial relevancia.

Cinco goles recibidos aumentan las dudas defensivas

La Selección Mexicana tampoco ha conseguido mantener su portería en cero durante esta etapa y llega al cierre de la Fecha FIFA después de recibir cinco goles en su último compromiso.

El resultado volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento defensivo del equipo. Los errores individuales se combinaron con problemas colectivos y dejaron al Tricolor con aspectos por corregir antes del duelo ante Chile.

Además, los problemas en la salida se repitieron. La pérdida de balones en esa zona ya había aparecido y ahora representa uno de los puntos que Márquez deberá trabajar antes de la siguiente prueba.

Rodrigo Mora y Chucky Lozano, bajas que modificaron los planes

Las ausencias también obligaron al cuerpo técnico a modificar parte de lo que tenía previsto para esta concentración. Giberto Mora representa uno de los cambios más importantes, ya que estaba contemplado para tener participación durante la gira. A esa baja se sumó la de Hirving Lozano, quien tampoco estará disponible para el cierre de la Fecha FIFA. La situación reduce las alternativas ofensivas que Márquez tenía para evaluar a sus jugadores.

El panorama se complicó todavía más con la expulsión de Mateo Chávez, quien no podrá participar en el siguiente encuentro. Ante esta situación, todo apunta a que Jesús Gallardo mantendrá su lugar, después de haber llegado a la concentración como una de las principales opciones para esa posición.

Santiago Giménez y las dudas en el ataque del Tri

Otro de los cuestionamientos está en el ataque, ya que los delanteros no se han hecho presentes en los tres partidos jugados de Fecha FIFA. Santiago Gimenez, Germán Berterame y Armando ‘La Hormiga’ González aparecen como las principales alternativas y buscan romper la mala racha.

El caso de Gimenez concentra especial atención. El delantero necesita continuidad, minutos y confianza después de un periodo en el que no ha encontrado su mejor versión. Su estado anímico también se ha convertido en un factor a considerar dentro de su rendimiento.

Berterame representa otra posibilidad, aunque su presencia como alternativa habitual podría reducirse cuando regresen Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Para la “Hormiga”, en cambio, el escenario puede representar una oportunidad para ganar espacio dentro de la selección mexicana.

Chile será el último examen antes de los partidos oficiales

El partido ante Chile será la última oportunidad de Rafael Márquez para realizar evaluaciones antes de que México entre en una etapa de mayor exigencia competitiva.

El entrenador deberá resolver la situación en la portería, encontrar respuestas ante las bajas y determinar quién puede ofrecer soluciones en ataque. Todo ello después de un partido que dejó varias cuestiones por resolver.

México llega al cierre de la Fecha FIFA con la necesidad de reaccionar, recuperar confianza y evitar terminar la gira con una nueva actuación que prolongue las dudas. El duelo ante Chile será, además, una última oportunidad para que varios futbolistas convenzan a Márquez antes de que la competencia por los puestos se vuelva todavía más exigente.