Berterame responde a las críticas por la falta de gol y defiende el trabajo de los delanteros

El delantero mexicano habló del proceso de Rafael Márquez, la derrota ante Estados Unidos y la sequía de los atacantes

Berterame defiende el proceso de Rafa Márquez | Imago7

Germán Berterame pidió paciencia para el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y aseguró que el grupo intenta aprovechar cada concentración para mostrar avances. El delantero habló previo al duelo ante Chile, último compromiso de esta Fecha FIFA, en la que el Tricolor todavía no consigue una victoria.

En entrevista con TUDN, Berterame reconoció que el margen de trabajo con Márquez ha sido reducido, por lo que cada convocatoria representa una oportunidad para ajustar conceptos. “Sabemos que es un proceso que tratamos de seguir demostrando lo que venimos trabajando”, explicó, antes de señalar que el equipo ya ha mostrado aspectos positivos.

El atacante insistió en que el camino apenas comienza y que no se pueden esperar resultados inmediatos. “Se han visto cosas buenas, positivas, con eso hay que quedarse, seguir mejorando, es un recorrido largo, hay que tener paciencia y las cosas buenas van a llegar”, comentó sobre la nueva etapa del combinado nacional.

Berterame también se refirió a la derrota 3-0 ante Estados Unidos, resultado que aumentó las críticas sobre el equipo. El delantero admitió que fue un golpe importante, aunque consideró necesario dejar atrás ese partido para concentrarse en el siguiente desafío.

“Sabemos lo que somos, es un golpe duro, muy fuerte, sabíamos que teníamos para más”, declaró. Añadió que su manera de afrontar los malos resultados pasa por procesarlos de inmediato y después cambiar de página: “Yo siempre trato de comértela el mismo día, al otro día ya siento que tiene que cambiar de página y seguir mejorando”.

Uno de los temas que también acompañan al Tricolor en esta Fecha FIFA es la falta de gol de sus delanteros. Berterame habló de su situación, pero también de la de Santiago Giménez y Armando ‘Hormiga’ González, quienes comparten la responsabilidad en la posición de centro delantero.

“El 9 tiene esas ganas de hacer un gol, en lo personal juega mucho la ansiedad”, explicó. Para Berterame, la clave está en mantener la calma y cumplir con las tareas que pide el cuerpo técnico, incluso cuando las oportunidades frente al arco no terminan en anotación.

El delantero agregó que la función de un ‘9’ no se limita a marcar. “Hacemos el trabajo sucio, de defender, ayudar al equipo, dar lo mejor; si no hacemos los goles nosotros, tratar que hagan los goles nuestros compañeros”, señaló, aunque dejó claro que tanto él como Giménez y González buscan terminar con la sequía.

Berterame también recordó lo que significó quedarse fuera de la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026. “Cuando ya ves la lista final y ves que no estás, te toca por ahí un poquito el corazón”, reconoció. Pese a ello, dijo que trató de apoyar al equipo durante el torneo y que ahora mantiene como objetivo seguir trabajando para ganarse un lugar en el próximo proceso.

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