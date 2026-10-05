Pochettino aclara sus palabras sobre México: “Todos sabemos lo que significa jugar contra ellos”

El técnico de Estados Unidos explicó que no quiso minimizar la rivalidad con el Tri y aseguró que busca la misma competitividad ante cualquier rival

Estados Unidos mantiene paso perfecto durante la ventana internacional | Imago 7

Mauricio Pochettino volvió a hablar sobre la Selección Mexicana después de la victoria 3-0 de Estados Unidos en Glendale. En la previa del amistoso ante Canadá, el técnico del USMNT aclaró las declaraciones en las que dijo que le “daba igual” enfrentar al Tri y explicó que su intención era señalar que su equipo no puede depender del rival para encontrar motivación.

“Todos los partidos son importantes. La gente me criticó un poco porque dije que no me importa si juego contra México y juzgaron mal mis palabras. Pero contra Canadá y México la competitividad siempre está”, explicó el entrenador argentino antes del cuarto y último compromiso de esta ventana internacional.

Para Pochettino, el objetivo pasa por conseguir que Estados Unidos mantenga un mismo nivel de exigencia independientemente del escenario. El entrenador pretende construir una selección cuya intensidad no aumente únicamente cuando aparece enfrente uno de sus principales rivales de Concacaf.

“Lo importante es que sigamos construyendo nuestra identidad. De esa forma queremos construir: respetar nuestro escudo. Necesitamos ser consistentes, ya sea que juguemos en amistosos, en partidos oficiales o en el Mundial”, señaló.

El mensaje llega dos días después de que Estados Unidos derrotara 3-0 a México en el State Farm Stadium. Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman marcaron en un encuentro en el que el equipo de Pochettino aprovechó los errores del Tricolor para sumar su tercera victoria consecutiva, después de superar 4-1 a Perú y 4-2 a Chile.

“No queremos que la motivación venga de enfrentar a ciertos equipos. Todos sabemos lo que significa jugar contra México o Canadá. Necesitamos estar concentrados en cada partido”, sentenció.

Pochettino elogia a Jonathan David antes del Estados Unidos vs Canadá

El siguiente desafío será Canadá y una de las principales preocupaciones estadounidenses tiene nombre propio. Pochettino calificó a Jonathan David como “uno de los mejores delanteros del mundo” y reveló que intentó incorporarlo en distintas etapas de su carrera como entrenador en Europa.

“Cuando estábamos en distintos clubes, él siempre estuvo en nuestro radar para intentar ficharlo. Eso es verdad”, reconoció el argentino, quien dirigió a Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea antes de asumir el proyecto estadounidense.

David atraviesa un buen momento desde su llegada cedido al Atlético de Madrid procedente de la Juventus. El atacante canadiense suma tres goles en cuatro encuentros con el conjunto rojiblanco y trasladó su momento a una selección que llega después de vencer 1-0 a Chile y 2-0 a Perú.

“Va a ser un jugador difícil para nosotros. Tenemos que estar concentrados en él porque es uno de los mejores delanteros del mundo hoy en día”, advirtió. Estados Unidos y Canadá cerrarán su actividad de esta ventana internacional este martes 6 de octubre en Minnesota.