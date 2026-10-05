Lluvia de estrellas Dracónidas en octubre 2026: día y hora exacta de inicio y cómo verla desde México

Este fenómeno astrológico se origina gracias a las partículas que dejó el cometa 21P/Giacobini-Zinner y que al ingresar a la atmósfera creará la lluvia de estrellas

La lluvia de estrellas que se podrá ver en México | Reuters

El mes de octubre tendrá un evento imperdible para todos aquellos amantes de las estrellas y el cielo, ya que podrá disfrutar de la lluvia de estrellas Dracónidas. El fenómeno astrológico se podrá observar en México en diferentes días, pero lucirá mucho mejor el jueves 8 de dicho mes por la noche.

Las Dracónidas, también conocidas como Giacobínidas, aparecen cada año, cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas dejadas por el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Al momento de ingresar a la atmósfera terrestre, estos fragmentos se calientan y producen los trazos luminosos que desde la superficie parecen estrellas que cruzan el firmamento.

Lluvia de estrellas Dracónidas 2026: ¿Cuándo inicia este fenómeno astronómico? Fecha y hora exacta

La lluvia de estrellas comenzará este martes 6 de octubre y su actividad se extenderá hasta el sábado 10, mientras que su punto máximo de visibilidad será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México del jueves 8.

Es por ello que se recomienda que en ese momento se voltee a ver al cielo para poder observar este evento. Sin embargo, a diferencia de otras lluvias de estrellas, las Dracónicas suelen verse mucho mejor después del anochecer; es decir en la madrugada del viernes 9, gracias a los destellos que provocará.

¿En qué lugares se podrá ver la lluvia de estrellas en octubre 2026?

Afortunadamente México es uno de los lugares privilegiados para poder ver este fenómeno, pues las Dracónidad tienen mejores condiciones de visibilidad desde el hemisferio norte. No hay como tal una ciudad en específico en la cual pueda observarse mucho mejor, pero sí es necesario que se cuente con el cielo despejado y poca iluminación artificial.

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas Dracónidas en octubre

Para ver la lluvia de estrellas Dracónidas no es necesario contar con algún telescopio o binoculares, ya que serán visibles con solo mirar al cielo. Es por ello que es importante tener un cielo despejado y poca iluminación de farolas, focos o alógenos. Con solo contar con la luz de la luna y estar en un punto alto será suficiente para poder ver este evento astrológico.

El jueves 8 de octubre será la fecha principal para ver de mejor manera la lluvia de estrellas Dracónidas en México. Cabe mencionar que su mejor momento será al anochecer, al rededor de las 19:00 horas, tiempo del centro del país y sin la necesidad de hacer uso de algún artefacto especial.