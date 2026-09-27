Antonio Mohamed estalla contra Katia Itzel García tras Cruz Azul vs Toluca: “Le dan oportunidades y No aprende”

El Turco aseguró que Gonzalo Piovi y Willer Ditta debieron ser expulsados durante el compromiso en el Estadio Azteca

Antonio ‘Turco’ Mohamed terminó inconforme con la actuación arbitral de Katia Itzel García durante el partido entre Cruz Azul y Toluca de la jornada 10 del Apertura 2026. El técnico de los Diablos Rojos cuestionó algunas decisiones de la silbante y aseguró que “no aprende”, además de considerar que no estuvo a la altura del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

Mohamed explicó que el cuadro mexiquense no pretende intervenir en las designaciones arbitrales, pero señaló que el club sí puede manifestar su inconformidad cuando considera que existen jugadas que no fueron sancionadas correctamente. “No me corresponde a mí hacer y a nosotros como club tampoco pedir quién nos dirija. Si no, reclamar por este medio lo que viene pasando en diferentes partidos, con jugadas muy claras que también las aprecian desde el VAR y no las reconocen”, declaró el estratega.

Mohamed criticó la labor de Katia Itzel en el Cruz Azul vs Toluca | Imago7

El entrenador también dejó claro que, desde su perspectiva, algunas decisiones pudieron modificar el desarrollo del encuentro. El Turco mencionó específicamente una acción de Gonzalo Piovi sobre Paulinho y el contacto de Willer Ditta con uno de los integrantes del cuerpo arbitral, situaciones que utilizó como ejemplo para explicar su molestia después del compromiso.

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“Con respecto al segundo tiempo, bueno, pudimos poner un volante, que ya no teníamos en el primer tiempo. Un tipo que podía jugar 30 minutos, 35, venía de la lesión. Lo apresuramos un poco y el equipo se acomodó con tres volantes y de haber un árbitro normal, ganábamos el partido. Nada más. Ustedes vieron muy clara la expulsión de Piovi, vieron el contacto de Ditta con el juez de línea. Ya lo vieron todos”, expresó Mohamed.

El técnico argentino insistió en su crítica cuando fue cuestionado sobre el trabajo de García. “El resultado es justo porque los equipos jugaron bien, hicieron todo para ganar, dos equipos que van al frente, pero al árbitro le dan oportunidades y no aprende. No aprende”, señaló. El estratega reconoció el trabajo de ambos conjuntos, aunque separó su análisis futbolístico de su inconformidad con el arbitraje.

Mohamed fue todavía más directo al referirse a la silbante: “Y mira que le dan oportunidades a esta árbitra, pero no aprende. No está a la altura de un partido así, lamentablemente. Se lo dije a la cara”. Posteriormente volvió a señalar las acciones de Piovi y Ditta como jugadas que, desde su perspectiva, debieron tener una resolución diferente.

El encuentro representó además un nuevo capítulo entre Antonio Mohamed y Katia Itzel García, quienes ya habían protagonizado un momento de tensión apenas dos jornadas antes. Antes del Cruz Azul vs Toluca, la árbitra había dirigido cuatro encuentros de los Diablos en Liga MX, con tres triunfos y un empate para el conjunto mexiquense.

El Turco Mohamed y Katia Itzel discutieron en el Toluca vs Atlas en la jornada 8

El antecedente más reciente ocurrió en la jornada 8 del Apertura 2026 durante el Toluca vs Atlas en el Estadio Nemesio Diez. Katia Itzel García fungió como cuarta árbitra y sostuvo un intercambio de palabras con Mohamed cerca del minuto 12, después de acercarse a la zona técnica para pedir orden ante los reclamos provenientes del banquillo escarlata.

En aquella ocasión, Mohamed primero evitó prolongar el diálogo y después se dio la vuelta con gestos de molestia, mientras las cámaras captaron el momento entre el entrenador y la integrante del cuerpo arbitral. El encuentro terminó con victoria de Toluca por 5-2 sobre Atlas, pero la discusión entre ambos se convirtió en uno de los episodios que acompañaron aquella jornada.

Dos fechas después, el reencuentro se produjo con García ahora como árbitra central en el Cruz Azul vs Toluca. La nueva crítica pública de Mohamed reavivó el episodio anterior y volvió a colocar en el centro de la conversación la relación entre el técnico de los Diablos y la silbante mexicana.