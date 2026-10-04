Xelajú MC se hace fuerte en casa y derrota a San Pedro con un jugador menos

Todo lo que dejó el partido entre Xelajú MC y San Pedro por la jornada 12 del Torneo Apertura de Guatemala.

Xelajú al triunfo después de su derrota frente a Comunicaciones | Facebook: Xelajú

Xelajú MC derrotó 2-0 a San Pedro en el estadio Mario Camposeco por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. Los Superchivos consiguieron tres puntos como locales pese a disputar más de una hora en inferioridad numérica por la expulsión de Kevin Ruiz durante la primera mitad.

El conjunto local comenzó con mayor presencia ofensiva y generó las primeras aproximaciones. Diego Casas y Widvin Tebalán probaron ante Vander Cruz, quien respondió para mantener su arco sin goles. El desarrollo cambió a los 25 minutos, cuando Kevin Ruiz recibió la tarjeta roja. Xelajú solicitó la revisión mediante el FVS, pero Wildomar Ramírez mantuvo su decisión.

Con diez futbolistas, el equipo local modificó su planteamiento y San Pedro pasó a disponer de mayor posesión. Sin embargo, Xelajú abrió el marcador antes del descanso. Juan Cardona encontró espacio fuera del área y sacó un remate de derecha que superó a Vander Cruz para establecer la ventaja.

San Pedro salió al segundo tiempo con la necesidad de aprovechar la superioridad numérica y llegó a convertir por medio de Sebastián Colón. La acción, sin embargo, fue invalidada por fuera de juego después de la revisión del FVS. Los Gallos continuaron buscando el empate, pero encontraron a un Xelajú ordenado en campo propio.

A los 70 minutos, los Superchivos volvieron a golpear. Raúl Calderón lanzó un centro desde la derecha y Steven Cárdenas apareció de cabeza para marcar el 2-0. El segundo tanto dejó a San Pedro con poco margen para reaccionar y permitió al conjunto local administrar la diferencia durante el tramo final.

Xelajú volvió así al triunfo después de su derrota frente a Comunicaciones y sumó tres puntos en la pelea por los puestos de clasificación. San Pedro, en cambio, no consiguió sacar provecho de haber jugado con un futbolista más durante buena parte del encuentro y se marchó del Mario Camposeco sin sumar.

Resumen Xelajú MC vs San Pedro: resultado, goles y estadísticas

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs San Pedro! Los dos equipos se enfrentan por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo con puntos importantes en juego. Los Superchivos buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que el conjunto visitante intentará defender su lugar entre los primeros puestos.

Xelajú MC llega al partido en la séptima posición con 15 puntos, tras registrar cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación y encontrar mayor regularidad. Uno de los aspectos a corregir será la disciplina, ya que los chivos sufrieron expulsiones en sus últimos cuatro compromisos.

Del otro lado aparece San Pedro, cuarto en la tabla con 18 unidades, producto de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. El conjunto de Edwin Vásquez se mantiene en puestos de clasificación en su regreso a la máxima categoría, aunque llega con tres jornadas consecutivas sin ganar y solo una victoria en sus cinco partidos más recientes.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs San Pedro hoy sábado 3 de octubre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y San Pedro será el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú MC vs San Pedro para la jornada 12, al momento

Xelajú MC no podrá contar con Jorge Aparicio y Antonio López, convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala, ni con Ernesto Monreal y Maynor De León, expulsados en el partido ante Comunicaciones, mientras que San Pedro no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC : Estuardo Sicán, Javier González, José Castañeda, Kevin Ruíz, Widvin Tebalan, Oscar Mejía, Juan Cardona C, Elmer Cardoza, Yair Jaén, Óscar de León, Diego Casas. DT : Roberto Hernández.

: Estuardo Sicán, Javier González, José Castañeda, Kevin Ruíz, Widvin Tebalan, Oscar Mejía, Juan Cardona C, Elmer Cardoza, Yair Jaén, Óscar de León, Diego Casas. : Roberto Hernández. San Pedro: Vander Cruz, Brailin de León, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes, Osman Salguero, Romario Gómez, Alexis Barrientos, Benedicto Aldana, Kevin Illescas, Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

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Antecedentes del Xelajú MC vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Xelajú MC y San Pedro:

25 de julio de 2026 | San Pedro 1-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

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