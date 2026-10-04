México vs Chile en vivo: fecha, horario y dónde ver partido de la selección mexicana con Rafa Márquez de DT

El duelo ante los andinos será el cuarto de Márquez como nuevo entrenador del Tricolor. Viene de obtener par de empates ante Colombia y Perú y una derrota ante Estados Unidos

Rafa Márquez buscará su primer triunfo con el Tri ante la Roja

La Selección Mexicana le pondrá punto final a su primera etapa de preparación con Rafael Márquez al mando, con el duelo ante la selección de Chile. En dicho encuentro, el novel timonel del conjunto mexicano espera finiquitar detalles, definir lo mejor posible el trabajo realizado durante los pasados encuentros y, por fin, conseguir su primer triunfo al mando del representativo nacional.

El combinado nacional llega a este encuentro con tres duelos a cuestas, en los que sumó empates por idéntico marcador de 1-1 ante las selecciones de Colombia y Perú, además de un doloroso descalabro por 3-0 ante el conjunto de Estados Unidos.

El Tri tendrá enfrente a un duro escollo que, además, no llega con los mejores resultados a cuestas. La Roja cayó por la mínima diferencia ante Canadá y fue goleada 4-2 por el combinado de las Barras y las Estrellas, por lo que también tratará de cerrar esta primera ventana de amistosos post Mundial con un triunfo.

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Para encontrar el último enfrentamiento entre Chile y México hay que trasladarse al 9 de diciembre de 2021, en Austin, Texas. Aquel duelo terminó con un empate 2-2. Por La Roja marcaron Iván Morales y Pablo Parra, mientras que Santiago Giménez y Jordan Silva anotaron para el conjunto mexicano.

Además, el duelo tendrá un sabor especial para una de las leyendas del conjunto mexicano, toda vez que Guillermo Ochoa será homenajeado. La ceremonia, llamada “Thank You, Memo!”, reconocerá su trayectoria con el Tricolor y el vínculo que construyó con la afición mexicana en Estados Unidos. El homenaje incluirá mensajes de aficionados y hasta el encendido del pebetero olímpico del Coliseo, como referencia a sus participaciones en Juegos Olímpicos.

La Selección Mexicana no ha logrado mostrar su mejor versión de la mano de Márquez Álvarez, sobre todo después de la caída en el Clásico de la Concacaf, que también dejó como consecuencia la expulsión de Mateo Chávez. México solo ha conseguido dos goles en tres partidos y, por el contrario, ha recibido cuatro, situación que deja de manifiesto las áreas que deberá trabajar el timonel de cara al último duelo amistoso.

México vs Chile: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido del Tri

El partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Chile se realizará el próximo martes 6 de octubre en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México sobre la cancha del Memorial Coliseum de Los Ángeles, y lo podrás seguir en vivo y sin interrupciones a través de la señal de Claro Sports Premium por YouTube.

¿Dónde ver en vivo el México vs Chile, partido amistoso?

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