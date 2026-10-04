Rafa Márquez no esquiva la autocrítica tras la goleada ante Estados Unidos: “Fueron errores groseros”

El técnico de la Selección Mexicana rescata el arranque del Tricolor, pero reconoce la falta de claridad y las equivocaciones en los tres goles

La derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos dejó una autocrítica directa de Rafael Márquez. El técnico de la Selección Mexicana reconoció que su equipo tuvo momentos de control durante el encuentro, pero señaló que las equivocaciones individuales terminaron por inclinar el partido en Glendale, Arizona.

Raúl ‘Tala’ Rangel tuvo participación en las acciones de los primeros dos goles estadounidenses, mientras que una nueva falla en la salida y la pérdida de referencia defensiva de Diego Campillo precedieron la tercera anotación. Para Márquez, el marcador estuvo condicionado por errores que el rival aprovechó.

“Lo otro han sido errores muy groseros que, bueno, al final les regalas casi estos tres goles al equipo rival”, declaró el entrenador en la conferencia de prensa, después del encuentro.

Rafa Márquez rescata el inicio de México ante Estados Unidos

El estratega consideró que México tuvo control territorial durante el comienzo del partido y recordó que, antes del primer gol estadounidense al minuto 28, su equipo consiguió instalarse durante varios lapsos en campo contrario.

“Yo creo que, como digo, los primeros minutos creo que estuvimos casi en cancha rival, donde tuvimos buena posesión, tuvimos un par de llegadas. Ellos, prácticamente la del gol y una conducción por ahí de uno de sus jugadores, sin sensación de que nos generaran peligro”, explicó.

Márquez también reconoció una de las tareas pendientes de su selección. A pesar de tener la pelota durante distintos pasajes, el Tricolor no logró transformar esa posesión en oportunidades suficientes frente a la portería estadounidense.

“Sí nos falta un poco más de claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas. Con eso me quedo”, añadió el técnico, quien también había señalado la falta de generación ofensiva desde los primeros encuentros de su proceso.

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“Hay que hacer autocrítica”

El entrenador mexicano evitó centrar el análisis únicamente en el resultado y pidió revisar tanto los aspectos positivos como las fallas que llevaron al equipo a recibir tres anotaciones.

“En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Hay que estar siempre preparados para esto y, lo más importante, saber cómo sobreponemos en esto, hacer autocrítica de qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal y seguir trabajando”, señaló.

Márquez insistió en que el equipo se encuentra dentro de un proceso y tomó como referencia el rendimiento mostrado antes del primer gol de Estados Unidos, además de algunos lapsos del encuentro anterior contra Colombia.

“Este es un proceso y confío en que podamos mantener un nivel como el que mantuvimos hasta el minuto 28, en el gol. Igual contra Colombia, yo creo que hay cosas buenas que rescatar”, explicó.

El técnico también reconoció que el equipo tendrá poco margen para procesar el resultado debido a su próximo compromiso. “Obviamente, con la preocupación de hacer la autocrítica, de saber qué sucedió, de podernos otra vez reponer lo más rápido posible porque tenemos otro partido en pocos días”.

En el apartado ofensivo, Márquez admitió que México todavía necesita generar más ocasiones y ofrecer mayores opciones a sus delanteros. “Nos está costando un poco trabajo, pero bueno, al final tenemos que seguir insistiendo, trabajando con el poco tiempo que tenemos para darle más claridad y ojalá que podamos tener más ocasiones de gol”.