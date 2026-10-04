Johan Vásquez pide paciencia tras goleada de México ante Estados Unidos y ya piensa en darle vuelta a la página

Israel Reyes aseguró que la goleada en Glendale dejó una enseñanza importante: no desconcentrarse ante rivales de mayor exigencia

Johan Vásquez ya piensa en el partido contra Chile | Imago7

La Selección Mexicana sufrió una derrota por 3-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El resultado estuvo marcado por errores individuales que terminaron por facilitar el triunfo del conjunto estadounidense.

Después del encuentro, Johan Vásquez, capitán del Tricolor, aseguró que dentro del vestidor no hubo señalamientos individuales y pidió mantener la calma para continuar con el proceso de la Selección Mexicana. El defensor reconoció que el resultado obliga a realizar una autocrítica, pero consideró necesario dejar atrás lo ocurrido.

El zaguero también destacó que el equipo debe cambiar rápidamente el chip debido al compromiso que tendrá en los próximos días. “Me toca a mí tratar de darle vuelta a la página lo antes posible porque tenemos otro compromiso ahora en dos días y hay que creer en el proceso”, señaló Vásquez al hablar después de la derrota.

Johan Vásquez asegura que al interior del vestidor no hay señalamientos tras errores

Uno de los principales cuestionamientos después de la goleada estuvo relacionado con los errores defensivos que permitieron a Estados Unidos tomar ventaja y ampliar la diferencia. Sin embargo, Johan Vásquez explicó que el plantel decidió asumir la responsabilidad de manera colectiva.

“Dijimos que hay que darle vuelta a la página, a ser críticos individualmente, dejar de apuntar con el dedo de quién fue, quién no hizo esto. Somos una familia, somos un equipo y aquí fallamos todos”, explicó el capitán mexicano sobre la conversación que tuvieron los jugadores en el vestidor.

Vásquez también se refirió a los abucheos que recibió el equipo por parte de la afición mexicana presente en el estadio. El defensor consideró que los seguidores tienen derecho a manifestar su inconformidad y señaló que los futbolistas deben ser autocríticos después de un resultado de esta magnitud.

“Los abucheos son para todos porque al final de cuentas los que jugamos fuimos todos y lo entendemos”, afirmó el central, quien insistió en que una derrota como esta no puede modificar por completo la percepción sobre el proceso.

Johan se queda con lo positivo del equipo antes del primer gol

Aunque México terminó perdiendo por tres goles, Johan Vásquez aseguró que hubo aspectos rescatables durante el encuentro, principalmente en el tramo inicial. El capitán del Tricolor consideró que antes del primer gol estadounidense el equipo estaba realizando varias cosas de manera correcta.

“Me quedo con el primer tiempo antes del primer gol, que las cosas se estaban haciendo bastante bien”, expresó el defensor, quien también reconoció el mérito del rival en las acciones que terminaron decidiendo el partido.

El hombre del Genoa pidió paciencia tanto al interior del equipo como a los aficionados y recordó que el proceso rumbo a los próximos compromisos todavía continúa. “No somos ni los reyes ni somos los peores”, manifestó el jugador en caso de que el resultado hubiese sido a su favor, al tiempo que señaló que México debe evitar que una derrota provoque dudas excesivas dentro del grupo.

Israel Reyes rescata el aprendizaje que deja la goleada ante Estados Unidos

Por su parte, Israel Reyes coincidió en que la Selección Mexicana debe aprender de los errores cometidos frente a Estados Unidos, especialmente porque este tipo de partidos pueden definirse a partir de detalles. El defensor explicó que el equipo tuvo momentos positivos, pero permitió que el rival aprovechara prácticamente cada oportunidad clara.

“Son partidos que no podemos dar pie a que se cometan errores o a que los rivales tengan esas jugadas que puedan ser contundentes”, explicó Reyes, quien consideró que el aprendizaje debe trasladarse a los próximos compromisos internacionales.

De cara a los siguientes torneos y partidos oficiales, Reyes señaló que el equipo debe permanecer concentrado durante todo el encuentro. “Los partidos importantes siempre son de muchos detalles”, aseguró el futbolista, quien recordó que México tendrá por delante competencias como la Copa Oro y las eliminatorias.

El jugador incluso comparó la enseñanza de esta derrota con lo que experimentó durante el Mundial y subrayó que el nivel de concentración será determinante. “Cuando quieres ganar campeonatos, cuando quieres ganar partidos muy importantes, es estar los 95, los 120 minutos concentrados”, concluyó Reyes.