Erik Lira no ve culpables en México tras los errores ante Estados Unidos: “Aquí no señalamos a nadie”

El mediocampista del Tricolor respalda a Raúl Rangel y Diego Campillo a pesar de las fallas que derivaron en los tres goles estadounidenses

La derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos dejó como uno de sus principales puntos de análisis los errores individuales que terminaron en los goles del conjunto estadounidense. Raúl ‘Tala’ Rangel participó en las acciones de las primeras dos anotaciones, mientras que Diego Campillo perdió la referencia en la jugada que terminó en el tercero.

Después del encuentro disputado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Erik Lira salió en defensa de sus compañeros y aseguró que dentro de la Selección Mexicana no existen señalamientos personales por las equivocaciones cometidas durante el partido.

“A ver, son errores individuales, que es parte del juego, el acierto y el error. Apoyar porque aquí no señalamos a nadie, todos somos uno. Si se equivoca, cada uno es parte del juego. Y nada, estamos con el que le toque, estamos con él, es parte del proceso y estamos aprendiendo”, declaró el mediocampista.

Erik Lira respalda al Tala Rangel tras sus errores ante Estados Unidos

Rangel tuvo participación directa en el primer gol estadounidense. Al minuto 28, el portero mexicano no pudo controlar un centro de Gio Reyna y concedió un rebote dentro del área, situación que Julian Hall aprovechó para definir con la portería a disposición y colocar el 1-0.

El guardameta volvió a equivocarse al minuto 63. En esta ocasión, Tala entregó el balón directamente a Cavan Sullivan durante una salida desde el fondo. El estadounidense observó al portero fuera de posición y remató desde larga distancia para ampliar la diferencia a 2-0.

Estados Unidos encontró posteriormente el tercer tanto. México perdió nuevamente la pelota cerca de su propia área y Diego Campillo perdió la referencia defensiva, situación que Malik Tillman aprovechó para llegar al balón y definir el 3-0.

Pese a las equivocaciones, Lira evitó responsabilizar de manera individual a sus compañeros. El futbolista del Tricolor insistió en que los errores forman parte del proceso que atraviesa el equipo y remarcó la necesidad de mantener unido al grupo después del resultado.

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“Con rivales de bastante jerarquía no podemos perdonar”

El mediocampista reconoció que todavía tenía presente lo ocurrido sobre la cancha cuando atendió a los medios de comunicación. Por ello, prefirió esperar a revisar nuevamente el encuentro antes de profundizar en algunas conclusiones.

“Todo muy caliente. Ahorita todavía no bajo, así que todavía no puedo responder a ciertas cosas. Quiero estar tranquilo, quiero ver el juego, pero bueno, con rivales de bastante jerarquía no podemos perdonar”, explicó.

Lira también señaló que México deberá recuperarse antes de su siguiente compromiso ante Chile y recordó que estos encuentros forman parte de la preparación del equipo. “Sabemos que es importante la victoria, pero bueno, a recuperar, a ver cómo está la gente también que salimos del partido y eso para el partido del martes, afrontarlo con la responsabilidad que se debe. Que no se olviden que son partidas de preparación y que estamos preparando para algo muy grande”, concluyó.