Sigue la conferencia de Rafa Márquez previo al partido de vuelta de los cuartos de final ante Jamaica de la Nations League

La Selección Mexicana continúa su preparación para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Rafael Márquez comparece este lunes en conferencia de prensa desde Monterrey, a las 17:50 horas del centro de México, para hablar sobre el estado del equipo y los ajustes de cara al encuentro decisivo.

México llega a este compromiso después de perder 3-2 en Kingston, en un partido marcado por los errores defensivos y las oportunidades desperdiciadas frente al arco rival. El conjunto tricolor buscará remontar la eliminatoria y conseguir su clasificación al Final Four, después de una ida en la que llegó a estar tres goles abajo.

Sigue en vivo, a través de Claro Sports, la conferencia de prensa de Rafael Márquez desde Monterrey, donde el entrenador abordará los preparativos para enfrentar a Jamaica este martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero, así como las posibles modificaciones en su alineación y las condiciones en las que llega la Selección Mexicana al partido de vuelta.