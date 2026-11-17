El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, revela el plan de la ‘tricolor’ de cara al 2027.

Néstor Lorenzo previo al duelo entre Colombia y Chile | JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La Selección Colombia ya se alista para ponerle punto final a sus acciones en el año 2026. Después de lo que fue un Mundial donde no se pudo lograr llegar a alcanzar su mejor participación en una cita orbital. Los ‘cafeteros’ quieren terminar el año con una nueva victoria de visitante.

Tras una victoria por la mínima diferencia ante la Selección de Chile en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación previo al segundo partido amistoso de esta fecha FIFA.

Un rueda de prensa que sirvió para hacer un balance general del año deportivo de la ‘tricolor’. Y generar un poco de más ilusión para lo que será el 2027 previo a la Copa América 2028. Lo que será el verdadero reto final para el ciclo del entrenador argentino, donde el aficionado siente como obligación gritar campeón.

Un recambio generacional más que necesario en la Selección Colombia

La inclusión de nuevos nombres en esta Selección Colombia tiene una sola y única intención por parte del entrenador ‘gaucho’. “El cambio es darle rodaje a los jugadores, a los jugadores y a nosotros ya nos sirve verlo en cada entrenamiento. Pero la participación en un partido de este calibre es medirlo con intensidad y dificultad”. La idea es que el cuerpo técnico pueda dar cuenta de cómo se desarrollan en los diferentes escenarios del partido.

El entrenador de la Selección Colombia también fue claro con el momento que vive la ‘tricolor’. “Se inicia un recambio generacional que es necesario y que apunta dentro de dos o tres años. La idea es tener jugadores con experiencia suficiente para llegar de la mejor manera a la Copa América”.

Néstor Lorenzo hace el balance del Mundial 2026

Por parte de lo acontecido en la Copa del Mundo 2026, Néstor Lorenzo fue más que contundente. “Es un Mundial muy bueno a mi criterio. Donde deberíamos haber llegado un poquito más arriba. Pero el equipo jugó bien, fue protagonista y no fue dominado nunca. Desgraciadamente nos fuimos por penales”.

Así las cosas, la Selección Colombia tendrá una última chance de cerrar de la mejor manera su año 2026. Pero sobre todo de volver a enamorar a los hinchas de la ‘tricolor’ que ha sufrido de una desconexión después de lo que fue la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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