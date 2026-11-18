Todo lo que nos deja el duelo de vuelta en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, solo por Claro Sports

Sigue el POST partido de México vs Jamaica con el resultado final, los goles, el resumen y las primeras reacciones después de la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Analizamos lo que dejó el partido de la Selección Mexicana ante Jamaica, las decisiones de Rafael Márquez, el desempeño del Tri y las claves que definieron la eliminatoria en Monterrey. Además, revisamos las declaraciones de los protagonistas, los goles de México vs Jamaica y todo lo ocurrido en un encuentro decisivo rumbo al Final Four de la Nations League.

¿Cuándo es el próximo partido de México y dónde ver en vivo?

De acceder al Final Four de la Concacaf Nationas League, la Selección Mexicana, tentativamente se enfrentaría a la selección de los Estados Unidos.

Por otra parte, si el conjunto Tricolor es eliminado del Final Four, deberá de enfrentar el torneo clasificatorio para la Copa Oro. Sus primeras fechas se celebrarían en la Fecha FIFA de Marzo, con rival aun por definir.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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