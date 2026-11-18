El exjugador de Monterrey, autor del gol que clasificó a México al Mundial de 1994, recibió un reconocimiento antes del duelo ante Jamaica

El Abuelo Cruz recibe homenaje ante Jamaica | Imago7

El Gigante de Acero rindió homenaje a Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz, exfutbolista de Monterrey y protagonista de la clasificación de México al Mundial de Estados Unidos 1994, durante los momentos previos al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica. El reconocimiento recordó la trayectoria de uno de los jugadores que marcaron una etapa en la historia de la Selección Mexicana.

Francisco Javier Cruz ocupa un lugar en la historia del Tricolor gracias al gol que consiguió ante Canadá el 9 de mayo de 1993, durante la eliminatoria mundialista. Su anotación permitió que México se impusiera por 2-1 y asegurara su boleto a Estados Unidos 1994, después de no participar en la Copa del Mundo de Italia 1990.

El homenaje tuvo un significado particular por realizarse en Monterrey, ciudad donde el Abuelo Cruz desarrolló parte de su trayectoria profesional. El exdelantero defendió la camiseta de Rayados y se convirtió en uno de los futbolistas identificados con la historia del conjunto regiomontano. Su reconocimiento llegó antes de un encuentro en el que México necesitaba remontar el 3-2 sufrido ante Jamaica en Kingston.

La ceremonia también permitió recordar a una generación de futbolistas que contribuyó al regreso de México a una Copa del Mundo. La anotación del Abuelo Cruz ante Canadá permanece como uno de los momentos de aquella eliminatoria, por lo que su homenaje representó un reconocimiento a su aportación al fútbol nacional.

¡UN HÉROE DEL TRI QUE NO SE OLVIDA!🇲🇽👏



'El Abuelo' Cruz recibió un reconocimiento especial por su legado y su papel con la selección mexicana rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. 🏆❤️#AquiPasa pic.twitter.com/QJ39TufAn8 — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

Un espectacular tifo recibe a la Selección Mexicana en el Gigante de Acero

El homenaje a Francisco Javier Cruz no fue el único momento que marcó la previa del México vs Jamaica. Las tribunas del Gigante de Acero también fueron escenario de un tifo con el que los aficionados recibieron a la Selección Mexicana antes del silbatazo inicial, como parte del respaldo al equipo dirigido por Rafael Márquez.

El despliegue visual acompañó la salida de los futbolistas al terreno de juego, en un partido que exigía una respuesta del conjunto mexicano después de la derrota en Kingston. El recibimiento formó parte de una noche en la que el Tricolor buscaba aprovechar su condición de local para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

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La afición mexicana tuvo protagonismo en los minutos previos al encuentro. El reconocimiento a un exseleccionado nacional y la exhibición en las gradas reunieron dos elementos vinculados con la historia y el presente del equipo, que afrontaba uno de sus compromisos más importantes bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

Entre el homenaje a Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz y el tifo que recibió al Tricolor, el Gigante de Acero vivió una previa marcada por la historia de la Selección Mexicana y el respaldo de sus seguidores. Con una desventaja de un gol en el marcador global, México saltó a la cancha con el objetivo de conseguir la remontada y avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026.

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